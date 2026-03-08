En lo que va de la temporada 2026, el defensor chileno Iván Román apenas jugó un partido y 70 minutos con el Atlético Mineiro. Una noticia más que preocupante para quien se le considera el futuro de nuestro balompié.

Si esto le sumamos que no suma citaciones tras el cambio de entrenador en el Galo, de Jorge Sampaoli a Eduardo Domínguez, la situación es compleja. Por ello en Brasil alzan la voz por la larga ausencia del “Charrúa” en el presente año.

Wander Lourenco, dueño del canal partidario “Fala,Massa!” con más de cien mil seguidores, afirmó en Brasil que no entiende la decisión del Mineiro con Román, aunque todo hace ver que es una represalia tras el ultimátum de FIFA para pagar deuda con Palestino por su pase.

ver también Sigue el caos tras Sampaoli: la FIFA mete mano y le da ultimátum al Atlético Mineiro por Iván Roman

Avisan de drástica medida de Atlético Mineiro con Iván Román

“La gente necesita debatir cuanto entorpece Atlético el desarrollo de los jugadores más jóvenes. Digo eso no sólo por los que están siendo formados acá, también los que son contratados”, comenzó su desahogo el streamer.

Luego, afirmó que “¡en mi visión, lo de Iván Román es injustificado! No hago un juicio de valor que debería ser titular en el primer equipo. Sin embargo, quiero resaltar que algunos que fallan sistemáticamente continuarán teniendo minutos, mientras Román, en los momentos que tuvo oportunidades, no cometió errores que se le puedan imputar u se deban olvidar”.

“Si consideramos que la defensa es un filtro, una de las peores del país, me pregunto sinceramente por qué juega siquiera unos minutos. Entre tener paciencia y tolerar errores con un chico de 20 años o con un hombre mayor de 30, no es difícil apostar”, finalizó el fanático del Mineiro.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la deuda con Palestino?

La FIFA le dio un ultimátum al club brasileño para que pague en un plazo impostergable de 45 días, a partir del 25 de febrero, la suma de US$1.8 millones de dólares a Palestino.

En síntesis