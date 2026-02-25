Es tendencia:
Mercado de fichajes

Presidente de Palestino cuenta detalles de la millonaria deuda de Atlético Mineiro por Iván Román: “Tienen 45 días para pagar con…”

El defensor de 19 años surgido en las inferiores del Tino fue traspasado en febrero de 2025 al Galo, pero en el cuadro árabe manejan sólo billetes imaginarios en la cabeza. Así lo contó Jorge Uauy, el timonel.

Por Jorge Rubio

Iván Román fue traspasado a Brasil, pero el Tino aún no recibe ni un céntimo por eso.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTIván Román fue traspasado a Brasil, pero el Tino aún no recibe ni un céntimo por eso.

Hace un buen tiempo, Palestino ya había puesto el grito en el cielo por dineros impagos de Atlético Mineiro que tienen relación con el traspaso de Iván Román, uno de los zagueros centrales más promisorios del fútbol chileno. De hecho, el defensor ya debutó en la Roja por las Eliminatorias 2026.

Y sigue con su progreso en el Galo, que recibió una fuerte advertencia del ente rector del fútbol mundial para abonar obligatoriamente las cuentas pendientes. Mientras eso se resuelve, el presidente del Tino dio algunos detalles en torno a esa prescripción.

“Acaba de salir la resolución de la FIFA”, admitió Jorge Uauy en Los Tenores de la Tarde de ADN Deportes. El directivo ya había acusado públicamente al equipo de Minas Gerais por tener una cuota vencida por el fichaje de Román, quien se erigió en un indiscutido en las nóminas de la Roja con Nicolás Córdova.

Jorge Uauy, presidente de Palestino, todavía espera pagos por Román. (Javier Torres/Photosport).

El mandamás de los Baisanos añadió que “tienen 45 días para pagar la deuda con Palestino”. Y cuantificó el dinero que recibirá el club por esta negociación, que se cerró en febrero del año pasado por casi 2 millones de euros, según los datos de Transfermarkt.

Palestino celebra en grande: Carlezzo derrota a Atlético Mineiro y asegura pago millonario

Palestino cuenta billetes imaginarios de Atlético Mineiro por Iván Román

Por el momento, Palestino tendrá que seguir esperando el dinero que Atlético Mineiro debe cancelar por la contratación de Iván Román, defensor central de 19 años que suma 17 partidos en el Galo, donde lo consideran una promesa para futuro.

Iván Román en acción ante Sao Paulo de Brasil. (Alexandre Schneider/Getty Images).

Iván Román en acción ante Sao Paulo de Brasil. (Alexandre Schneider/Getty Images).

Y esperan, por supuesto, tener un valor mayor de reventa por él. Por el lado del Tino, por ahora imaginan el botín que recibirán del elenco brasileño que acaba de echar a Jorge Sampaoli de la dirección técnica. “Es 1,6 millones de dólares”, describió Uauy.

“Se incluyen los intereses y las multas que hay detrás de esto”, sentenció el máximo directivo del Tino, que por ahora corrige detalles para conseguir su primer triunfo liguero bajo la tutela del DT Cristian Muñoz. Este 28 de febrero, los árabes visitarán a O’Higgins a las 20:30 horas.

Danilo Díaz revive la polémica del gol de la U: “Internacionalmente esta jugada es un error”

Así va la tabla de posiciones en la Serie A del Brasileirao 2026

Atlético Mineiro suma apenas 2 puntos en tres partidos del Brasileirao 2026.

En resumen:

Iván Román fue traspasado de Palestino al Atlético Mineiro por casi 2 millones de euros.

Atlético Mineiro tiene 45 días para pagar una deuda de 1,6 millones de dólares.

Palestino visitará a O’Higgins este 28 de febrero a las 20:30 horas por el torneo.

