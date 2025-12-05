El fichaje de Iván Román desde Palestino a Atlético Mineiro de Brasil se confirmó en un monto cercano a los 2 millones de euros, según reporta Transfermarkt. Pero hasta el día de hoy tiene cuotas impagas. Un retraso que motivó al cuadro chileno a tomar acciones legales.

Tal como hizo por el traspaso de Fernando Cornejo a Liga de Quito en Ecuador. Como el cuadro quiteño tiene pendiente un pago de 300 mil dólares correspondientes a una cuota de la negociación sumado a 50 mil de la divisa americana por el retraso en el abono del monto.

En el caso de Román, la deuda del Galo es un poco mayor. “Tendrían que haber pagado una cuota de 500 mil dólares en octubre y tienen que pagar otra en enero. La de octubre todavía no la pagan”, le contó a RedGol el presidente del Tino, Jorge Uauy.

Iván Román es un defensor central que saltó desde el Tino hasta el Brasileirao. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Vale decir, un millón de la moneda estadounidense que el Tino debe ingresar por el fichaje del promisorio zaguero central de 19 años, quien fue expulsado en el partido amistoso que Chile le ganó a Perú en Sochi Rusia. “Eso está en camino”, desclasicó Uauy.

“Todavía no tenemos la resolución como la que tuvimos con Liga, pero va en camino”, manifestó el timonel del elenco tetracolor, que consiguió un boleto para la edición venidera de la Copa Sudamericana. Un certamen en el que Atlético Mineiro llegó muy alto en 2025: cayó en la final ante Lanús de Argentina.

Atlético Mineiro debe una cuota del fichaje de Iván Román y Palestino toma acciones

Palestino llegó a la FIFA para reclamar el pago pendiente que Atlético Mineiro tiene por el fichaje de Iván Román. Había acuerdos firmados para los depósitos, pero el primer abono todavía no se efectúa. A pesar de que el plazo estipulado en el contrato expiró hace un tiempo.

“Y eso que llegaron a la final de la Copa Sudamericana. Estamos en el mismo proceso, es cuestión de días que se resuelva”, contó Jorge Uauy, a quien no le queda más que esperar porque el Galo se ponga al día con los compromisos asumidos.

Iván Román en acción por Atlético Mineiro contra Sao Paulo. (Alexandre Schneider/Getty Images).

Aunque con los años de circo, sabe que es muy habitual tener que recurrir a otros entes para que lo pactado se cumpla. En cuanto a los minutos de acción, Román ha disputado 16 partidos en el cuadro de Belo Horizonte, donde registra 896 minutos en la cancha. El 7 de diciembre, el equipo de Jorge Sampaoli cerrará su participación en el Brasileirao ante Vasco da Gama.

Así va Palestino en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Palestino se ubica en el 6° lugar en la tabla de la Liga de Primera 2025 a falta de un partido por jugar.

Así va Atlético Mineiro en la tabla de posiciones del Brasileirao

Atlético Mineiro todavía tiene chances de terminar el Brasileirao en la parte alta de la tabla a falta de un partido.