Pronósticos Colo Colo vs Audax Italiano: el Cacique ante un panorama complejo para el próximo año

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Colo Colo vs Audax Italiano, por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2025.

Colo Colo y Audax Italiano harán su última presentación en el Campeonato Nacional 2025. El Cacique no tuvo la temporada que esperaba y llega con un panorama poco alentador: está obligado a ganar y depender de una caída de Cobresal ante Ñublense para asegurar un cupo en la Copa Sudamericana del próximo año.

Los Itálicos firmaron una buena campaña, especialmente en el arranque, y llegaron a ilusionarse con el título y la clasificación a la Libertadores. Sin embargo, una seguidilla de malos resultados los hizo retroceder varios puestos en la tabla. Aun así, ya tienen asegurada su presencia en la Sudamericana gracias a sus recientes triunfos sobre Everton y Ñublense.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Colo Colo vs Audax Italiano

Total de goles: Más de 3.5 2.62 Ambos equipos anotarán: Si 1.80 Tiros de esquina de Colo Colo: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Audax Italiano: Más de 2.5 1.80

Prometedor encuentro con goles para cerrar la liga

En cinco de los últimos seis partidos de Colo Colo como local en el Campeonato Nacional, hubo más de tres goles.

Audax Italiano también ha protagonizado compromisos cargados de anotaciones: en cinco de sus anteriores siete salidas de casa, entre torneo y copa, se contabilizaron al menos cuatro tantos.

Total de goles: Más de 3.5 – 2.62 en bet365

Una tendencia clara: partido con goles de ambos

En cinco de los anteriores siete compromisos del Cacique en el Estadio Monumental en la liga, ambos equipos anotaron. En las cinco recientes visitas de los Itálicos, las estadísticas también señalaron tantos de los dos conjuntos.

Además, en seis de los últimos siete enfrentamientos entre ambos, los dos bandos marcaron al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

Los córners entre Colo Colo y Audax

Los Albos son el tercer equipo con mayor promedio de córners a favor cuando juegan en casa, con 6,71 por partido. Además, en 13 de sus 14 presentaciones como locales alcanzaron, al menos, los cuatro tiros de esquina.

Los Tanos también destacan en esta estadística, pero en condición de visitantes: en 12 de sus 14 salidas llegaron a los tres saques de esquina a favor, y su promedio asciende a cinco por encuentro.

Tiros de esquina de Colo Colo: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Audax Italiano: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Colo Colo vs Audax Italiano

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Colo Colo vs Audax Italiano: últimos partidos