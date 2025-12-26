Pronósticos Chelsea vs Aston Villa: la seguidilla de los Villanos corre peligro en Stamford Bridge

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Chelsea vs Aston Villa por la jornada 18 de la Premier League.

El sábado 27 de diciembre tendrá una intensa programación futbolera para la Premier League y el Chelsea vs Aston Villa cerrará la jornada con un duelo clave en la lucha por los primeros puestos de la tabla. Los Blues se ubican en la cuarta posición con 29 puntos, mientras que los Villanos marchan terceros con 36 unidades, apenas uno por detrás del Arsenal y a tres del Manchester City. Además, el conjunto de Birmingham llega encadenando 10 triunfos consecutivos entre todas las competiciones.

De cara al inicio del encuentro, nuestro especialista te propone tres pronósticos destacados para que los tengas presentes a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Chelsea vs Aston Villa

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 1.95 Anotará o conseguirá una asistencia: Morgan Rogers 2.60 Atajadas de Robert Sánchez: Más de 1.5 + Atajadas de Emiliano Martínez: Más de 2.5 2.25

Un choque clave y prometedor en Stamford Bridge

En cuatro de los últimos seis compromisos del Chelsea, ente Premier League y Champions League, ambos equipos convirtieron y el marcador final registró más de dos goles.

La misma tendencia se observa en el Aston Villa: en sus cinco presentaciones más recientes, los dos conjuntos marcaron y se contabilizaron, como mínimo, tres tantos en cada partido.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.95 en bet365

Morgan Rogers, la figura de Aston Villa

Morgan Rogers se convirtió en el gran protagonista de los Villanos en sus dos presentaciones más recientes: primero anotó un doblete en el 3-2 ante West Ham y, como si fuera poco, repitió con otros dos tantos para sellar el 2-1 frente al Manchester United.

El atacante de 23 años acumula siete goles y cinco asistencias en 24 partidos disputados durante la presente temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Morgan Rogers – 2.60 en bet365

Duelo de arqueros: Sánchez vs Martínez

Robert Sánchez consiguió, al menos, dos intervenciones decisivas en cada uno de sus últimos ocho partidos defendiendo el arco del Chelsea.

En la otra portería estará Emiliano Martínez, quien en seis de sus siete presentaciones más recientes alcanzó o superó la marca de tres atajadas.

Atajadas de Robert Sánchez: Más de 1.5 + Atajadas de Emiliano Martínez: Más de 2.5 – 2.25 en bet365

El código de bono bet365 es una promoción que entrega ventajas adicionales a los nuevos usuarios. Este incentivo permite explorar cuotas competitivas, opciones combinadas y eventos en directo con mayor flexibilidad.

Cuotas en Chelsea vs Aston Villa

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Chelsea vs Aston Villa: últimos partidos