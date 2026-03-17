A Javier Correa le llueve sobre mojado esta temporada en Colo Colo. El delantero no lo ha pasado bien y no sólo por haber perdido la camiseta de titular, sino que también porque ahora sacude al Cacique con una grave lesión.

Desde hace ya algunas semanas, gracias al buen momento de Maximiliano Romero, el atacante ha ido perdiendo terreno en el esquema de Fernando Ortiz. Tras una pataleta ante Audax Italiano, apenas sumó un par de minutos contra Huachipato y todo parecía quedar atrás.

Sin embargo, este martes en el regreso a los entrenamientos otra vez los problemas complicaron al artillero. De hecho, avisaron que es una molestia que tiene de hace rato y que lo puede tener afuera de las canchas incluso por más de un mes.

Javier Correa se lesiona de gravedad en el último entrenamiento de Colo Colo

Colo Colo lamenta el terrible momento que atraviesa Javier Correa. El delantero se ha quedado sin espacio en el Cacique y ahora sufre una lesión que lo mantendrá sin poder jugar por varias semanas.

Javier Correa vive su peor momento en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN reveló la situación. “Atención con esta mala noticia: llegó a la Clínica Meds Javier Correa. Hoy en el entrenamiento el atacante de Colo Colo se desgarró el isquiotibial de la pierna izquierda“.

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Eso no fue todo, ya que el reportero albo destapó que es la molestia que ya lo marginó hace algunas fechas atrás. “Es la misma zona donde, en la previa del partido ante O’Higgins, quedó descartado por una contractura en esa zona”.

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Aunque lo más preocupante llegó después, cuando Cristián Alvarado aseguró que esta lesión puede dejar a Javier Correa fuera de Colo Colo por más de un mes. “Los plazos de recuperación son, al menos, cuatro semanas fuera. Puede ser más. Desgarrado”.

Finalmente y ante las dudas de que haya jugado contra Huachipato para lesionarse al día siguiente, el reportero albo fue enfático. “Se produjo esta mañana en el entrenamiento“.

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Javier Correa entra en recuperación después de un nuevo problema físico que lo complica más en Colo Colo. El delantero vive los peores días de su paso por el Cacique y ahora ruega para estar listo antes de tiempo para poder pelear una camiseta de titular.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo deja en pausa la Liga de Primera para enfocarse en su debut en la Copa de la Liga 2026. Este sábado 21 de marzo desde las 18:00 horas el Cacique recibe a Coquimbo Unido por la primera fecha de la fase de grupos.

ver también “Si no les toca estar…”: Ortiz confirma pataleta y le raya la cancha a Correa en Colo Colo

En resumen, Colo Colo y Javier Correa…

Desgarro y baja prolongada: Javier Correa sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda durante el entrenamiento de este martes. La lesión es de gravedad y se estima que el delantero estará fuera de las canchas por al menos cuatro semanas , aunque los plazos podrían extenderse según su evolución.

Javier Correa sufrió un durante el entrenamiento de este martes. La lesión es de gravedad y se estima que el delantero estará fuera de las canchas por , aunque los plazos podrían extenderse según su evolución. Recaída en una zona crítica: Lo más preocupante para el cuerpo médico albo es que la lesión se produjo en la misma zona que ya lo había marginado del duelo ante O’Higgins semanas atrás. Lo que en su momento fue tratado como una contractura, terminó convirtiéndose en una rotura fibrilar durante la práctica matutina tras haber sumado escasos minutos ante Huachipato.

Lo más preocupante para el cuerpo médico albo es que la lesión se produjo en la que ya lo había marginado del duelo ante O’Higgins semanas atrás. Lo que en su momento fue tratado como una contractura, terminó convirtiéndose en una rotura fibrilar durante la práctica matutina tras haber sumado escasos minutos ante Huachipato. El peor momento para el “9”: Esta baja llega en el punto más bajo de Correa en el club, tras haber perdido la titularidad ante Maximiliano Romero y protagonizar polémicas con el cuerpo técnico. Con un mes de inactividad por delante, el argentino cede definitivamente terreno en la lucha por el puesto, dejando a Fernando Ortiz con una variante menos para el inicio de la Copa de la Liga.

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