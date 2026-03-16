Por primera vez en la presente temporada, Colo Colo saltaba a la cancha con la obligación de sumar una victoria para convertirse en el único líder en Liga de Primera. Para ello, la escuadra de Fernando Ortiz se enfrentaba a Huachipato, y particularmente ante un entrenador que al Cacique le hace la vida imposible, como Jaime García.

Más de 30 mil espectadores llegaron al Estadio Monumental para ser testigos del asalto albo a la cima del Torneo Nacional. Pero no fue fácil, la propuesta acerera era tan sencilla como difícil de romper para el local. El forastero apostó por el pragmatismo e intentar sorprender con efectividad en el ataque.

Pero precisamente esa masiva cantidad de defensores en terreno propio le pasó la cuenta a Huachipato. Cerca del final de la primera parte, una serie de rebotes en el área rival lo aprovecha Álvaro Madrid (44’) para abrir el marcador y que Colo Colo se fuera en ventaja al descanso.

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Colo Colo supera a Huachipato y mira a todos desde la cima

En el segundo tiempo, el libreto se mantuvo inalterable. Al cuadro de Jaime Garcia le faltó valentía para poder rescatar al menos un punto desde Macul. Mientras que el equipo de Ortiz no tuvo mayores complicaciones para manejar los tiempo.

Sobre el final del encuentro, en el minuto 85, una mano dentro del área de Cristián Toro que el árbitro Claudio Díaz, a instancias del VAR, cobró penal para Colo Colo que el argentino Claudio Aquino cambió por gol para liquidar el compromiso.

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¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Con este triunfo, Colo Colo escala como el único puntero de la Liga de Primera con 15 puntos y hasta la vuelta del torneo en abril, se mantendrá en esa posición de privilegio. Por su parte, Huachipato se queda en la 12° posición con sólo nueve unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Ambos equipos verán acción este fin de semana por la Copa de la Liga, donde ambos forman parte del Grupo A. El primero en saltar a la cancha serán los de la Usina, que el sábado 21 de marzo recibirán en Talcahuano a Deportes Concepción desde las 12:00 horas.

Por su parte, Colo Colo jugará el mismo día, a partir de las 18:00 horas, frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

Así vivimos el minuto a minuto: