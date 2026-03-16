Por primera vez en la presente temporada, Colo Colosaltaba a la cancha con la obligación de sumar una victoria para convertirse en el único líder en Liga de Primera. Para ello, la escuadra de Fernando Ortizse enfrentaba a Huachipato, y particularmente ante un entrenador que al Cacique le hace la vida imposible, como Jaime García.
Más de 30 mil espectadores llegaron al Estadio Monumental para ser testigos del asalto albo a la cima del Torneo Nacional. Pero no fue fácil, la propuesta acerera era tan sencilla como difícil de romper para el local. El forastero apostó por el pragmatismo e intentar sorprender con efectividad en el ataque.
Pero precisamente esa masiva cantidad de defensores en terreno propio le pasó la cuenta a Huachipato. Cerca del final de la primera parte, una serie de rebotes en el área rival lo aprovecha Álvaro Madrid (44’) para abrir el marcador y que Colo Colo se fuera en ventaja al descanso.
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Colo Colo supera a Huachipato y mira a todos desde la cima
En el segundo tiempo, el libreto se mantuvo inalterable. Al cuadro de Jaime Garcia le faltó valentía para poder rescatar al menos un punto desde Macul. Mientras que el equipo de Ortiz no tuvo mayores complicaciones para manejar los tiempo.
Sobre el final del encuentro, en el minuto 85, una mano dentro del área de Cristián Toro que el árbitro Claudio Díaz, a instancias del VAR, cobró penal para Colo Colo que el argentino Claudio Aquino cambió por gol para liquidar el compromiso.
Con este triunfo, Colo Colo escala como el único puntero de la Liga de Primera con 15 puntos y hasta la vuelta del torneo en abril, se mantendrá en esa posición de privilegio. Por su parte, Huachipato se queda en la 12° posición con sólo nueve unidades.
¿Cuándo vuelven a jugar?
Ambos equipos verán acción este fin de semana por la Copa de la Liga, donde ambos forman parte del Grupo A. El primero en saltar a la cancha serán los de la Usina, que el sábado 21 de marzo recibirán en Talcahuano a Deportes Concepcióndesde las 12:00 horas.
Por su parte, Colo Colo jugará el mismo día, a partir de las 18:00 horas, frente a Coquimbo Unidoen el Estadio Monumental.
Así vivimos el minuto a minuto:
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¡¡¡TERMINÓ EL PARTIDO EN EL ESTADIO MONUMENTAL!!!
Sin sobresaltos, el Cacique vence a los acereros y es el único puntero de la Liga de Primera al cierre de la Jornada 7...
COLO COLO 2 (Madrid, Aquino) HUACHIPATO 0
Gracias por acompañarnos en una nueva cobertura de RedGol.-
ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DE COLO COLO
La precisión de Claudio Aquino para liquidar el partido ante Huachipato.
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89' TRES CAMBIOS FINALES EN HUACHIPATO
Juan Ignacio Figueroa, Luciano Arriagada y Harold Antiñirre reemplazan a Maximiliano Rodríguez, Claudio Sepúlveda y Nicolás Vargas. 2-0
88' DOS CAMBIOS EN COLO COLO
Javier Correa y Leandro Hernández reemplazan a Maximiliano Romero y Álvaro Madrid. 2-0
86' EXPULSADO JAIME GARCÍA
El árbitro Claudio Díaz le pone tarjeta roja al entrenador de Huachipato. 2-0
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¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE COLO COLO!!!
El argentino CLAUDIO AQUINO mediante lanzamiento penal aumenta la ventaja en los 85' y liquida el partido en el Estadio Monumental...
COLO COLO 2-0 HUACHIPATO
82' TARJETA AMARILLA PARA HUACHIPATO
Por reclamos, el arquero Sebastián Mella es amonestado por el juez central. 1-0
81' EL ÁRBITRO YA MIRA EL VAR Y TOMA UNA DECISIÓN
PENAL PARA COLO COLO por mano dentro del área de Cristián Toro. 1-0
79' ¡PUEDE HABER PENAL PARA COLO COLO!
Una clara mano dentro del área de un defensor de Huachipato que el árbitro no ve.
70' SEGUNDO CAMBIO EN COLO COLO
El argentino Claudio Aquino reemplaza a Lautaro Pastrán. Le queda una ventana de cambios por hacer. 1-0
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68' DOS CAMBIOS EN HUACHIPATO
Ezequiel Cañete y Lionel Altamirano reemplazan a Cris Martínez y Claudio Torres. 1-0
65' HUACHIPATO SE ACERCA AL EMPATE
Centro por izquierda de Torres, erra Vidal y si no es por Wiemberg, Maxi Rodríguez anotaba el empate. 1-0
57' SEGUNDO AMONESTADO EN COLO COLO
Es Arturo Vidal quien recibe la tarjeta amarilla tras barrer a Nicolás Vargas. 1-0
55' DOMINIO TOTAL DE COLO COLO
Huachipato es un mero espectador en el Estadio Monumental. El Cacique insiste y va por el segundo gol. 1-0
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
Se reanudan las acciones en el Estadio Monumental...
COLO COLO 1 (44' Madrid) HUACHIPATO 0
Sigue este partido junto a nosotros en RedGol.-
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ASÍ FUE EL GOL DE ÁLVARO MADRID
El viñamarino aprovechó una desconcentración defensiva de Huachipato para abrir la cuenta a favor de Colo Colo.
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FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN MACUL
Gracias a la anotación de Álvaro Madrid en los 44', el Cacique se va al descanso como el único puntero de la Liga de Primera...
COLO COLO 1-0 HUACHIPATO
47' CASI EL SEGUNDO DE COLO COLO
Tiro de esquina por izquierda y el cabezazo de Maximiliano Romero que besa el vertical izquierdo del arco de Huachipato. 1-0
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE COLO COLO!!!
Sobre el final del primer tiempo aparece ÁLVARO MADRID con un fuerte derechazo para abrir la cuenta en el Estadio Monumental...
COLO COLO 1-0 HUACHIPATO
43' OTRO ACERCAMIENTO DE COLO COLO
Centro por derecha de Lautaro Pastrán que casi se le cuela en el arco a Mella que extrema recursos. 0-0
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39' LA OPCIÓN MÁS CLARA DE COLO COLO
Cabezazo de Álvaro Madrid tras error de Malanca y muy cerca de meterse en el arco de Huachipato. 0-0
34' PRIMER CAMBIO EN COLO COLO
Se retira lesionado el uruguayo Joaquín Sosa y lo reemplazará el valdiviano Erick Wiemberg. 0-0
33' PRIMER AVISO DE HUACHIPATO
Remata Claudio Sepúlveda desde fuera del área, la desvía Cris Martínez y contiene De Paul. 0-0
27' OTRO JUGADOR CAÍDO EN COLO COLO
El uruguayo Joaquín Sosa siente molestias en el tobillo izquierdo y parece que saldrá de la cancha por lesión. 0-0
25' ¡ALERTA EN COLO COLO!
Fernando De Paul se queja de una molestia en el tobillo derecho y es atendido dentro de la cancha. 0-0
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22' LA PRIMERA TARJETA AMARILLA DEL PARTIDO
Es para Tomás Alarcón por una fuerte infracción contra Cris Martínez. 0-0
20' SE DETIENE EL PARTIDO
Claudio Torres choca con Lautaro Pastrán y queda tendido en la cancha. Lo atienden por protocolo de conmoción. 0-0
16' RECLAMAN MANO A FAVOR DE COLO COLO
Renzo Malanca se lanza al suelo para barrer remate de Maxi Romero, pero no pega de ninguna forma en su mano. 0-0
¡INSÓLITO MOMENTO EN EL MONUMENTAL!
Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, vio que un hincha de Colo Colo llevaba la camiseta de Juan Martín Lucero y decidió regalarle una nueva. ¡Increíble lo que captaron nuestras cámaras!
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14' ¡NO APRENDEN MÁS!
La Garra Blanca lanza fuegos artificiales en el Estadio Monumental. Por lo menos no se detiene el partido. 0-0
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10' ¡GOOO... NO... HAY FALTA!
El árbitro cobra un toque de Maxi Romero a Rafael Caroca e invalida el primer gol de Colo Colo. 0-0
7' COLO COLO CONTROLA LA PELOTA
Con Arturo Vidal ordenando desde la zaga, el Cacique maneja la pelota y busca romper el cerco defensivo de Huachipato. 0-0
¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!
Por el cierre de la jornada 7 en Liga de Primera, se enfrentan en el Estadio Monumental...
COLO COLO vs. HUACHIPATO
Sigue minuto a minuto este partido junto a nosotros en RedGol.-
¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!
Colo Colo y Huachipato ya pisan el gramado del Estadio Monumental para cerrar la séptima jornada en Liga de Primera.
TODO LISTO EN EL ESTADIO MONUMENTAL
Pese al retraso que vivió Colo Colo en su arribo al recinto, ya está todo dispuesto para el encuentro que cierra la séptima fecha en Liga de Primera... LO VIVIMOS JUNTOS EN REDGOL.-
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ACTUALIZAN PARTE MÉDICO DE MARCOS BOLADOS
Por medio de un comunicado oficial, Colo Colo dio a conocer en qué está la situación del delantero.
De acuerdo a este informe, Bolados se encuentra en proceso de “reconstrucción de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda”. Además, indican que lleva “nueve semanas de evolución”.
LA BANCA DE HUACHIPATO
Jaime García deja como hombres de alternativa al portero Christian Bravo; los volantes Ezequiel Cañete, Nicolás Cárcamo, Sebastián Melgarejo y Kevin Altez; más los atacantes Lionel Altamirano, Juan Ignacio Figueroa, Luciano Arriagada, Harold Antiñirre.
LA BANCA DE COLO COLO
Fernando Ortiz deja como hombres de alternativa al portero Gabriel Maureira; los defensores Matías Fernández Cordero, Javier Méndez y Erick Wiemberg; el volante Claudio Aquino; más los atacantes Leandro Hernández, Francisco Marchant, Javier Correa y Yastin Cuevas.
¡¡¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE COLO COLO!!!
Fernando Ortiz toma una decisión con su oncena para enfrentar a Huachipato...
Fernando de Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; y Lautaro Pastrán en el mediocampo; y Maximiliano Romero en la delantera.
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LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO
Claudio Díaz será el juez central del partido entre Colo Colo y Huachipato en el Estadio Monumental.
Lo secundarán Carlos Poblete y Diego Gamboa como asistentes, más Franco Jiménez como cuarto árbitro.
En el VAR estarán Mathias Riquelme y Rodrigo Farías.
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¡FORMACIÓN TITULAR DE HUACHIPATO!
Jaime García confirma su oncena para enfrentar a Colo Colo...
Sebastián Mella en el arco; Maicol León, Rafael Caroca, Renzo Malanca y Cristián León en defensa; Nicolás Vargas, Claudio Sepúlveda y Santiago Silva en mediocampo; Claudio Torres, Maximiliano Rodríguez y Cris Martínez en ataque.
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¡TODAVÍA NO HAY FORMACIONES CONFIRMADAS!
A la espera de saber si se atrasa el encuentro en el Estadio Monumental, todavía no se publican los 11 titulares tanto de Colo Colo como de Huachipato.
TRIUNFO DE COLO COLO FEMENINO EN EL PRELIMINAR
En esta histórica jornada doble en el Estadio Monumental, Colo Colo Femenino goleó por 3-0 a Magallanes, en el inicio de la fase regular en Liga Femenina. Los goles fueron de Anaís Cifuentes (x2) y Michelle Acevedo.
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¡¡COLO COLO LLEGA ATRASADO AL ESTADIO MONUMENTAL!!
Producto de la congestión vehicular en Santiago, el plantel de Fernando Ortiz llegó tarde al Estadio Monumental.
Habrá que ver si esto puede acarrear sanciones para el Cacique.
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EL DETALLE QUE TENDRÁ LA CAMISETA DE COLO COLO
Para este encuentro con Huachipato, el Cacique tendrá un uniforme conmemorativo de la lucha contra el acoso callejero a las mujeres.
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COLO COLO PRESENTA RENOVADO CAMARÍN
Gracias a un nuevo acuerdo comercial, el Cacique estrena ante Huachipato su nuevo vestuario en el Estadio Monumental.
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COLO COLO NO PUEDE GANARLE A HUACHIPATO
En la temporada 2025, el Cacique fue incapaz de vencer a los acereros. En la primera rueda, en Talcahuano, cayó por 2-1.
El último enfrentamiento, el 3 de agosto en el Estadio Monumental, terminó en igualdad por 2-2.
Javier Correa por duplicado anotó para Colo Colo; mientras que Maximiliano Gutiérrez y Jimmy Martínez, dos que ya se fueron, marcaron para Huachipato.
COLO COLO TIENE LA OBLIGACIÓN DE GANAR
Sólo una victoria ante Huachipato los dejará como los únicos líderes de la Liga de Primera...
Cualquier otro resultado en Macul, mantendrá a Deportes Limache como puntera hasta el mes de abril.
¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!
RedGol llega al Estadio Monumental para el cierre de la séptima jornada en Liga de Primera, donde Colo Colo buscará ser exclusivo líder del fútbol chileno ante el Huachipato de su "Bestia Negra", Jaime García.