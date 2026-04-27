Universidad de Chile venció a Universidad Católica en un partido con dientes apretados. En medio de este encuentro, Daniel Garnerotuvo un gesto pocas veces visto en este tipo de duelos.

Los Azules que venían con algunas dudas, lograron celebrar frente a los Cruzados en el Estadio Nacional. Juan Martín Lucero convirtió el único gol de la jornada, con el cual los dirigidos por Fernando Gago vuelven a meterse en la discusión por el título.

El gesto de Garnero con Aránguiz

El triunfo de Universidad de Chile no fue la única noticia positiva para los Azules. Ya que además de los valiosos tres puntos conseguidos en Ñuñoa, lograron celebrar el retorno de una de sus mayores figuras: Charles Mariano Aránguiz.

El Príncipe no jugaba desde el pasado 9 de marzo, cuando igualaron 1-1 ante Universidad de Concepción. A la larga, este sería el último duelo que dirigió Francisco Meneghini, ya que días después dejó su cargo como entrenador del Bulla.

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De esta manera, Fernando Gago pudo disfrutar a Charles Aránguiz por primera vez en un partido oficial desde su arribo a La Cisterna. En el minuto 72 del duelo ante Universidad Católica, se dio el ingreso del puentealtino por Agustín Arce. Nadie quedó indiferente, ni el técnico rival.

Cuando Aránguiz esperaba junto al árbitro asistente para ingresar al terreno de juego, mientras tomaba los últimos tragos de agua, se dio una situación pocas veces vista. Daniel Garnero, DT de la UC, se acercó hacia el bicampeón de Copa América y lo saludó con mucho respeto. El momento quedó registrado por @hinchapelotaoficial.

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El gesto de Garnero, en medio de un partido donde estaba perdiendo, dejó clara la caballerosidad del entrenador de los Cruzados. Si bien el argentino suele ser alguien muy temperamental, en esta ocasión demostró que también es un señor del fútbol.