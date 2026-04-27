Universidad Católica sigue intentando levantarse del duro golpe que fue perder el clásico ante la U. Los cruzados no estuvieron a la altura de las circunstancias en el Estadio Nacional y merecidamente terminaron perdiendo por la cuenta mínima.

Lamentablemente para la UC en el recinto ñuñoíno hubo rendimientos bastante bajos, en especial en delantera. Sin ir más lejos, uno de los jugadores que más controlado estuvo por la defensa de la U fue Fernando Zampedri, quien había sido aleonado por su propio DT días antes.

Y es que Daniel Garnero apostó por un tanto del Toro en la previa del partido, quizás emulando a uno que en sus días supo salir victorioso después asegurar la victoria: Esteban Paredes.

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Garnero quiso emular a Esteban Paredes y terminó perdiendo

En la antesala del partido en charla con TNT Sports, el periodista Jorge Cubillos le dijo a Daniel Ganero que “queda en la retina para el hincha de Universidad Católica el gol de chilena de Fernando Zampedri. Lo dijo él mismo, que fue el mejor”, a lo que el DT cruzado lanzó que “el mejor es el del sábado que viene”.

Esto genero la reacción en redes una vez terminado el partido, donde los usuarios lo compararon con el ídolo de Colo Colo. Aunque claro, a uno la osada apuesta le salió perfecta y al otro no.

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“No vamos a perder. No vamos a perder por ningún motivo”, afirmó Paredes en la conferencia previa al Superclásico ante la U del Transición 2017. “¿De los goles que le hiciste a la U cuál es el que más recuerdas?”, le preguntó un periodista, a lo que el delantero contestó que “el que voy a hacer el domingo”.

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En síntesis