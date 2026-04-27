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Copa Libertadores

¡Se prende la Libertadores! Los jugadores que U Católica recupera para enfrentar a Barcelona

La escuadra nacional se prepara para enfrentar un nuevo desafío en Copa Libertadores donde se medirán con Barcelona SC.

Por Andrea Petersen

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La Franja enfrentará un importante desafío por Copa Libertadores.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa Franja enfrentará un importante desafío por Copa Libertadores.

Universidad Católica enfrentará un nuevo desafío por la Copa Libertadores, donde se medirá ante Barcelona SC en un duelo clave para sus aspiraciones internacionales. La Franja saldrá con la misión de quedarse con los tres puntos y así seguir avanzando en la competencia.

De cara a este esperado partido, programado para el miércoles 29 de abril, el elenco dirigido por Daniel Garnero recibe buenas noticias, ya que recupera a distintas figuras que estuvieron ausentes en los últimos encuentros.

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Entre los regresos que prepara la Franja se encuentran Agustín Farías, quien tuvo un desgarro que lo tuvo fuera algunas fechas, Bryan González que sufrió una molestia muscular también volverá a estar disponible para entrar a la cancha, según consigna Punto Cruzado.

Clemente Montes, quien no fue parte del clásico universitario contra Universidad de Chile tras ser expulsado contra Unión La Calera, volverá a la citación.

Clemente Montes regresa tras expulsión/Photosport

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El partido programado para este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas y el encuentro estará disponible en TV y en STREAMING a través de las señales de ESPN5 y Disney+ Plan Premium.

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En síntesis:

  • Universidad Católica enfrentará a Barcelona SC este miércoles 29 de abril a las 20:00.
  • El entrenador Daniel Garnero recupera a Agustín Farías, Bryan González y Clemente Montes.
  • El partido será transmitido en vivo por las señales de ESPN5 y Disney+.
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