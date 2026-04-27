Universidad Católica enfrentará un nuevo desafío por la Copa Libertadores, donde se medirá ante Barcelona SC en un duelo clave para sus aspiraciones internacionales. La Franja saldrá con la misión de quedarse con los tres puntos y así seguir avanzando en la competencia.

De cara a este esperado partido, programado para el miércoles 29 de abril, el elenco dirigido por Daniel Garnero recibe buenas noticias, ya que recupera a distintas figuras que estuvieron ausentes en los últimos encuentros.

Los jugadores que regresan a la UC para enfrentar a Barcelona

Entre los regresos que prepara la Franja se encuentran Agustín Farías, quien tuvo un desgarro que lo tuvo fuera algunas fechas, Bryan González que sufrió una molestia muscular también volverá a estar disponible para entrar a la cancha, según consigna Punto Cruzado.

Clemente Montes, quien no fue parte del clásico universitario contra Universidad de Chile tras ser expulsado contra Unión La Calera, volverá a la citación.

Clemente Montes regresa tras expulsión/Photosport

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¿Cuándo juega Universidad Católica contra Barcelona?

El partido programado para este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas y el encuentro estará disponible en TV y en STREAMING a través de las señales de ESPN5 y Disney+ Plan Premium.

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En síntesis: