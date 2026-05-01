A pesar de que el entrenador de Unión Española había dado por sentado que Julio Fierro sería el golero titular de los hispanos, a todos les sorprendió la intempestiva salida del uruguayo Martín Rodríguez. Sí, uno de los refuerzos para esta campaña cortó abruptamente su estadía en Santa Laura.

Rodríguez le puso fin a su ciclo en la Plaza Chacabuco con apenas cuatro partidos disputados. Por ende, entre Enzo Uribe y Martín Parra disputarán el lugar para ser el reserva de Fierro. El meta formado en Colo Colo, club al que todavía pertenece, firmó otra valla invicta.

Esta vez, en la victoria por 2-0 frente a Curicó Unido. Los hispanos vencieron a los Torteros gracias a un gol de cabeza de Patricio Rubio y a un zambombazo de Mitchell Wassenne, quien estaba en una posición adelantada escandalosa cuando inició aquella jugada con el remate de Milován Celis.

Julio Fierro en acción por la Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Después de ganar otros tres puntos, Fierro fue consultado por el adiós de su colega charrúa. “Pucha, tampoco me gustaría tocar el tema. No hablé nada con él, para nosotros fue súper sorpresivo”, manifestó a Independencia Hispana el golero de 23 años, quien en la campaña pasada atajó para Deportes Copiapó.

“No sabemos por qué fue así que no me voy a meter en ese tema. Ojalá le vaya bien en cualquier lugar donde vaya. Es una gran persona”, manifestó Fierro, quien fue mundialista Sub 17 con la selección chilena en Brasil 2019. Un torneo en el que Cristian Leiva fue el DT de la Roja.

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A pesar de que debía competir con el uruguayo Martín Rodríguez por el puesto en la Unión Española, al parecer la salida del meta no le genera una mala opinión a Julio Fierro. Más bien todo lo contrario. “Que le vaya muy bien y mucho éxito a su familia también”, expresó el golero.

Julio Fierro en acción por Unión Española en la Copa Chile. (Luis Quinteros/Photosport).

También aprovechó de dejarles un mensaje a los hinchas tras estos seis puntos que firmaron en los últimos dos partidos. “Que la gente confíe, el apoyo de ellos es un jugador más. A confiar y sacar esos tres puntos allá”, sentenció Julio Fierro, quien registra un paso por San Antonio Unido.

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Se refería a la complicada visita que debe afrontar el equipo adiestrado por Ronald Fuentes en la 11° fecha de la Liga de Ascenso: este 9 de mayo, irán a jugar ante Deportes Temuco a contar de las 15 horas en el estadio Germán Becker de la región de la Araucanía.

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