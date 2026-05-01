Unión Española le dio dos golpes prácticamente consecutivos a Curicó Unido y el segundo fue de Mitchell Wassenne. El extremo aprovechó un largo rebote que dio el portero argentino Damián Tello ante un remate de Milován Celis. Pero la pelota fue a dar al jugador formado en Everton.

Wassenne no la pensó mucho. Cargó la potencia al máximo y sacudió con un zurdazo muy potente que se clavó arriba sin ninguna posibilidad de reacción para Tello. Eso sí, el ex atacante de Concon National estaba en una posición de adelanto escandalosa.

“Esto es un juego colectivo. Creo que al pasar los partidos, cada vez jugamos mejor. Este partido ha sido uno de los mejores con Puerto Montt. Cuando cada pieza anda bien, cada jugador puede destacar más”, dijo a TNT Sports el oriundo de Quilpué.

Mitchell Wassenne en acción frente a Cobreloa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Wassenne también detalló las misiones que le traza Fuentes al equipo. “Siempre le gusta tener el balón y de ahí, harto movimiento. Harto pasillo. Más que nada eso, jugar hacia adelante. Terminar las jugadas, eso más que nada”, afirmó el jugador de 24 años.

“Me siento cómodo en los dos perfiles. Hoy me tocó jugar por la izquierda. Primer partido que juego ahí que me acuerde. E hice el segundo gol”, aseguró el ex Ruletero, Deportes Santa Cruz y San Antonio Unido. Del offside no emitió ninguna palabra.

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Mitchell Wassenne valora la grandeza de Unión Española tras vencer a Curicó Unido

Unión Española obtuvo nuevamente tres puntos y esta vez fue por superar a Curicó Unido. Eso se sumó al triunfo contra Deportes Santa Cruz, otro partido que dejó algo disconforme a Ronald Fuentes. De todas maneras, Mitchell Wassenne disfruta el buen momento del equipo.

“Es un gran salto estar en un equipo grande como la Unión Española. A seguir mejorando y crecer como jugador. De eso se trata”, manifestó el atacante, quien también tiene la nacionalidad alemana según Transfermarkt. Ya son dos tantos los que suma en la Plaza Chacabuco.

Mitchell Wassenne en acción por Unión Española ante Cobreloa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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No le preocupa ese número. “Los goles los darán los partidos. Hay que seguir, los delanteros tienen rachas. Llevo dos seguidos”, dijo como para refrendar el buen presente que atraviesa. De las dudas iniciales que provocó su fichaje en la hinchada pasó a ser un indiscutido.

“Regalamos muchos partidos. Sabemos que podemos estar mucho más arriba, metimos dos triunfos seguidos. Hace mucho que no lo hacíamos”, sentenció Mitchell Wassenne, quien tiene mucha confianza en el alza que mostró Unión Española. Ahora, los hispanos visitarán a Deportes Temuco en el Germán Becker.

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