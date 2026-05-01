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Primera B

¿Crisis del arbitraje en Chile? Video del escandaloso gol en offside en el Unión Española vs Curicó

Los hispanos volvieron a celebrar en casa, aunque con polémica. El segundo tanto en Santa Laura dio la vuelta en redes sociales.

Por Nelson Martinez

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Polémica jornada en la Primera B con Unión Española.
© Photosport.Polémica jornada en la Primera B con Unión Española.

La Primera B ya inició una nueva fecha y rápidamente estalló la polémica en el fútbol chileno. Eso de la mano de un gol anotado por Unión Española, el cual le dio el triunfo definitivo en Santa Laura.

Los hispanos ganaron por 2-0 ante Curicó Unido y se metieron, por ahora, en zona de liguilla del ascenso. Pero la controversia vino con el segundo tanto en el complemento, con anotación en total offside.

Corría el minuto 55 y Mitchel Wassenne anotaba tras un fierrazo en el ángulo de la portería tortera. Sin embargo, el ex Concón National arranco en evidente posición de adelanto, en claro error del juez de lídea.

Así fue el gol validado en Unión Española

Tras remate desde fuera del área de Milovan Célis y el gol capturado por Mitchel Wassenne (55′), el escándalo se instaló en redes sociales por el offside del delantero de Unión Española. Hinchas del fútbol chileno cargaron contra el arbitraje.

Ahora desde la Comisión Arbitral de Chile habrá que ver si el equipo arbitral pitará en la próxima fecha. Los jueces en Santa Laura fueron Victor Abarzúa y los asistentes Carlos Venegas y Jorge González.

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Por otra parte, Ronald Fuentes golpeó la mesa en los hispanos y pese al triunfo llamó a tener calma. El DT de Unión Española no se conforma, pese a las dos victorias seguidas en la Primera B.

Tabla de la Primera B: Unión Española vuelve a ganar y celebra con torta ante Curicó Unido

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“Quiero más aún, siempre soy ambicioso, trabajamos, pero nos está costando. Estuvimos erráticos por 20 minutos, creo que tenemos capacidad para hacer las cosas mucho mejor”, señaló.

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