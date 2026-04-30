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Primera B

Tabla de la Primera B: Unión Española vuelve a ganar y celebra con torta ante Curicó Unido

Los dirigidos por Ronald Fuentes se hicieron fuertes en Independencia y sumaron 3 puntos claves

Por César Vásquez

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Pato Rubio abrió la cuenta en Santa Laura.
© InstagramPato Rubio abrió la cuenta en Santa Laura.

Unión Española y Curicó Unido abrieron la 10° fecha de la Primera B. En un entretenido partido, los Hispanos festejaron y escalaron en la tabla del campeonato.

Los dirigidos de Ronald Fuentes no han tenido la campaña esperada en este 2026. La semana pasada vencieron a Deportes Santa Cruz y necesitaban confirmar esa alza futbolística ante los Torteros. De la mano de Patricio Rubio lo lograron.

Un gol con polémica

El primer tiempo si bien contó con algunas llegadas, ninguno de los dos pudo abrir el marcador. De hecho, Julio Fierro evitó que Curicó Unido se pusiera en ventaja. De esa manera se fueron al descanso y en la segunda parte llegarían las emociones.

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