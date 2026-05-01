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Tenis

Alejandro Tabilo apabulla a Ignacio Buse en el clásico y clasifica a semis en Aix en Provence

El tenista chileno superó al jugador peruano y jugará en la ronda de los cuatro mejores en el importante challenger francés.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo avanza en Francia.
© PhotosportAlejandro Tabilo avanza en Francia.

Uno de los challengers más importantes de la temporada es el que se juega en Aix en Provence, Francia, porque entrega 175 puntos para el campeón y tiene a Alejandro Tabilo (43°) en semifinales.

El chileno tenía un partido duro por los cuartos de final, puesto que se midió ante uno de los mejores jugadores arcilleros del año, el peruano Ignacio Buse (58°), a quien batió sin problemas.

El zurdo le pasó por encima al incaico, que presentó problemas físicos tras el quinto game, y le ganó por un claro 6-4 y 6-0, en apenas una hora y 23 minutos de juego.

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Alejandro Tabilo a semifinales en Francia

Alejandro Tabilo jugó un gran partido ante el peruano, prueba de ello es que tuvo más tiros ganadores que errores no forzados, con 17 winners y 13 yerros ante Buse.

El nacido en Canadá estira su ventaja en el circuito ante Ignacio Buse, a quien le ganó en las tres ocasiones en las que se enfrentó. Primero fue un 2-6, 6-3 y 6-2 en la Copa Davis de 2024, mientras que en Río 2026 le ganó por 6-3 y 6-3.

Alejandro Tabilo avanza a semifinales en Francia. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Alejandro Tabilo avanza a semifinales en Francia. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Por el paso a la final, Alejandro Tabilo se medirá con el estadounidense Ethan Quinn (48°), quien venció al chino Yibing Wu (100°) por 6-4, 5-7 y 6-4.

En síntesis

  • Alejandro Tabilo clasificó a semifinales del Challenger de Aix en Provence tras vencer a Ignacio Buse.
  • El chileno derrotó al peruano por 6-4 y 6-0 en una hora y 23 minutos.
  • Alejandro Tabilo enfrentará al estadounidense Ethan Quinn por el pase a la gran final.
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