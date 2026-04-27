Casi 400 mil reproducciones: el extraño punto viral que genera debate en el Masters de Madrid

Ya sin chilenos sigue el desarrollo del Masters de Madrid, que este lunes nos regaló una jugada que está generando mucho debate en las redes sociales y comentarios entre los seguidores del circuito ATP.

El español Alejandro Davidovich Fokina (24°) estaba siendo claramente superado por el noruego Casper Ruud (15°) en la tercera ronda (finalmente el escandinavo ganó por 6-3 y 6-1), y decidió poner en práctica una táctica que llamó la atención.

Tennis TV publicó en sus redes sociales un punto en especial, donde se ve al hispano mantener la pelota en juego sin presionar al rival, lanzando golpes débiles al fondo de la cancha, entre globos y top, para tener a raya a Rudd. Finalmente perdió el punto, pero la situación tiene casi 400 mil reproducciones.

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Davidovich Fokina reconoce que Ruud le pasó por encima

Tras el partido habló el protagonista de la jugada, Alejandro Davidovich, quien reconoció que fue ampliamente superado por Ruud en la arcilla de la capital española.

“Estoy contento por haber competido y estar en pista sin dolores, pero Casper es uno de los mejores jugadores en tierra batida y hoy ha sabido jugarme por donde estaba más flojo, por arriba y con peso por ambos lados”, explicó el malagueño.

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“Me gustaría ver cuántos jugadores puede recibir una paliza y no decir nada. Yo estoy contento por estar aquí en Madrid, por jugar delante de todo esta gente, aunque también estoy jodido por la derrota. En general, es una semana positiva por estar de vuelta al circuito”, agregó Alejandro Davidovich.

Casper Ruud sigue avanzando en el Masters de Madrid y ya tiene rival en octavos de final, donde se medirá con el griego Stefanos Tsitsipas.

En síntesis

Casper Ruud derrotó por 6-3 y 6-1 a Alejandro Davidovich en el Masters de Madrid.

derrotó por 6-3 y 6-1 a en el Masters de Madrid. El español Alejandro Davidovich empleó globos y golpes débiles en un punto viral de redes sociales.

empleó globos y golpes débiles en un punto viral de redes sociales. Casper Ruud avanzó a octavos de final del torneo para enfrentar al griego Stefanos Tsitsipas.

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