Cecilia Pérez asume como presidenta de la U: “El club más lindo de Chile y el mundo”

Universidad de Chile registra una jornada histórica. Este martes se confirmó que Cecilia Pérez es la nueva presidenta de Azul Azul y toma el control del club tras la salida de Michael Clark.

“Estoy muy agradecida de todo el directorio. Fue un comportamiento histórico. No hubo presentación de otras candidaturas”, confesó Pérez tras ser oficializada al mando de la concesionaria.

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“Han sido días de sentimientos encontrados y hoy con más tranquilidad, dándome cuenta de un hecho histórico”, agregó la ex vocera y Ministra de Deportes. Incluso agradeció el presente de sus colegas con rozas azules al momento de asumir.

“Es un honor presidir al equipo más lindo de Chile y el mundo”, enfatizó Cecilia Pérez que tomó el lugar que dejó vacante Michael Clark.

Cecilia Pérez es la nueva presidenta de Azul Azul.

El desafío de Cecilia Pérez como presidenta de la U

Cecilia Pérez recalcó que seguirá la misma línea de trabajo de la gestión anterior. Incluso resaltó el punto histórico que marca al ser la primera mujer presidenta de la U.

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“Es un honor ser presidenta del club de mis amores y ahora somos dos las mujeres que cumplimos este cargo junto con Palmeiras”, agregó.

Ahora destacó Pérez que buscará trabajar en conjunto con el directorio por el bien de Universidad de Chile.

“Hay que asumir el cargo con mesura. Tiene que ser un trabajo en equipo. No puede ser en solitario porque hay riesgo que le vaya mal al equipo. Es nuestra visión como directorio”, sentenció.

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