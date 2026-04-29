Alexis Sánchez atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera de cara al próximo mercado de fichajes, luego de que se revelara que su continuidad en Sevilla estaría cada vez más lejana y que, por ahora, una renovación no sería una opción.

El delantero chileno no vive un presente sencillo en el cuadro andaluz, elenco que atraviesa una compleja temporada y actualmente se mantiene comprometido en la zona baja de LaLiga, luchando por evitar el descenso.

Los clubes que irían por Alexis Sánchez

Cecilia Pérez, la nueva presidenta de Azul Azul abrió las puertas a la llegada del delantero. “Alexis sabe que, si quiere, esta va a ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul y falta él, que venga también a jugar y competir por la U de Chile”.

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Pero no serían los únicos interesados en el Chileno. Según señala el medio Estadio Deportivo, Brasil sería uno de los destinos que va por el tocopillano, donde indican que “ya le tentaron en el mes de enero, sobre todo desde Brasil, con el Inter de Porto Alegre como el principal interesado en reclutarle, ya fuera en invierno o en el próximo verano”.

El tocopillano estaría viviendo sus últimas semanas como jugador del Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Alexis tiene dos opciones para junio, por ahora, una que era latente y se ha ido desinflando, pero se puede activar con representación, pero tiene dos opciones y las dos son en el continente y en Argentina no es”, comentó hace algunos días Coke Hevia en Pauta de Juego.

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En síntesis: