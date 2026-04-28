“La vamos a pelear”: Las cinco finales que debe enfrentar Sevilla para salvarse del descenso

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez enfrentan el momento más complicado en LaLiga de España. El Sevilla perdió por 2-1 ante Osasuna y quedó ubicado en zona de descenso.

Tras la fecha 33, los blanquirrojos se ubican 18° con 34 unidades. De momento es solo un punto de diferencia con Mallorca para salir de la zona de peligro. Pero también es solo una unidad que lo distancia del puesto 19° que tiene el levante.

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“Duele. Mucho. Porque aún así dejándolo todo cuesta el doble. Pero esto no termina aquí. Quedan 5 finales y las vamos a pelear hasta lo último”, recalcó Suazo mentalizado en dar vuelta este complicado momento.

Las cinco finales que tiene el Sevilla para salvarse del descenso

Gabriel Suazo recalcó que ya tiene experiencia en este tipo de escenario. En Colo Colo sufrió con la promoción y estuvo a 90 minutos de perder la categoría.

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Pese a ello, este momento en el Sevilla es de suma delicadeza y recalcó que todo el plantel está concentrado en salir del fondo de la tabla. “Seguimos juntos. Con humildad, trabajo y dejando el corazón por el escudo y toda la afición”, agregó.

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Así las cosas solo quedan cinco fechas de LaLiga y Sevilla está obligado a sumar. La primera final será el lunes 4 de mayo cuando reciba a la Real Sociedad a las 15:00 horas. Luego el 9/5 nuevamente será local, ahora ante el Espanyol.

Fecha Jornada Rival Estadio 03/05/2026 Jornada 34 Real Sociedad Local (Sánchez-Pizjuán) 10/05/2026 Jornada 35 RCD Espanyol Local (Sánchez-Pizjuán) 13/05/2026 Jornada 36 Villarreal CF Visitante (Estadio de la Cerámica) 17/05/2026 Jornada 37 Real Madrid Local (Sánchez-Pizjuán) 24/05/2026 Jornada 38 Celta de Vigo Visitante (Abanca-Balaídos)

Tras ello, tocará ser visitante frente a Villarreal el 13/5. Luego vendrá el duelo más difícil el 17 de mayo cuando reciba al Real Madrid. Para cerrar la temporada visitará al Celta el 24/5. Por lo que el fixture está del terror.

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En resumen:

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez luchan por evitar el descenso del Sevilla.

Al elenco blaquirrojo le quedan cinco partidos por disputar para mantenerse en LaLiga.

Los rivales que se aproximan son Real Sociedad, Espanyol, Real Madrid, Villarreal y Celta.