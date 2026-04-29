Palestino logró un punto en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana al empatar sin goles (0-0) contra Gremio, como locales en el estadio Municipal de La Cisterna. Y el arquero Sebastián Pérez se robó todas las miradas.

Es que en los primeros minutos del duelo se cobró un controvertido penal a favor de Gremio. Carlos Vinicius ejecutó el tiro y el Zanahoria contuvo.

El árbitro hizo repetir el penal y Pérez volvió a atajar. Se repitió por tercera vez y nuevamente se lució el meta, ahora de forma definitiva.

En conversación con RedGol, el formador de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, mandó pedir un camión de flores para el arquero del Tino.

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Zanahoria Pérez monstruo, locura, monumental y hazaña en Palestino

“Monstruo. No, mostro… Lo que hizo el Zanahoria es histórico. Que yo recuerde, nunca había visto un arquero atajar tres penales en el juego mismo, en cinco minutos. Es una locura“, dijo Rodríguez.

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El entrenador de arqueros agrega que “hay que hacerle un monumento al hombre, quedó en la historia de la Copa Sudamericana porque debe ser el único arquero que ha atajado tres penales durante el partido, independientemente que los hicieron repetir“.

“Si se adelantó o no, yo creo que eso pasa a segundo plano porque lo que él hace es monumental. atajar un penal ya en muy difícil, dos… y atajó tres“, complementó.

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Julio Rodríguez sentencia que “incluso tanto estudios que hace los equipos ahora al los rivales, el Zanahoria Pérez los tira al tacho de la basura. Le ataja el primero, en el segundo y el tercero fueron distintos. Ahí hay viveza. Es una hazaña, le mando un gran abrazo. Lo felicito y ha quedado en la historia de toda la Copa Sudamericana“.

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Resumen:

-Sebastián Pérez atajó tres penales consecutivos en el empate 0-0 entre Palestino y Gremio.

-El encuentro se disputó en el Estadio Municipal de La Cisterna por la Copa Sudamericana.

-El delantero Carlos Vinicius falló las tres ejecuciones repetidas ante el portero del club chileno.