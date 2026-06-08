En conversación con RedGol, el histórico arquero chileno pidió que ante Congo se le dé una oportunidad a Thomas Gillier.

Un auténtico golpe de timón fue el que dio el técnico Nicolás Córdova quien pese a la vuelta en la Selección Chilena del arquero Brayan Cortés, se decidió por poner a Lawrence Vigouroux en el amistoso ante Portugal, donde además fue de los más destacados.

La decisión del estratega fue valorada por un histórico que supo defender el arco de La Roja como Marcelo Ramírez, que en conversación con RedGol fue categórico en señalar que en la actualidad, el oriundo de Londres ya supera en condiciones al iquiqueño, aunque entrega matices.

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“Rambo” Ramírez elige al arquero definitivo para Chile

“Yo creo que hoy por hoy, Vigouroux le sacó ventaja a Cortés y a (Thomas) Gillier. Porque de verdad que ha hecho partidos notables. No solo los que venía haciendo, y el último (con Portugal) yo creo que tuvo tapadas notables. Y transmite mucha seguridad“, manifestó el campeón de América con Colo Colo.

En esa línea, Ramírez agrega sobre el arquero para Chile que “Brayan lo viene haciendo muy bien en Argentinos Juniors. Y Gillier también es un arquero de mucha proyección, pero yo creo que en la actualidad el arquero uno es Vigouroux“.

Ahora, de cara al encuentro amistoso contra Congo, el Rambo le hace un llamado de atención a Córdova e indica que “me gustaría ver a Gillier, porque ya sabemos que Vigouroux responde, ya sabemos que Cortés también. Son dos arqueros en un buen momento y ya probados. Y creo que sería una buena opción ver a Gillier, pues no sabemos si está para Selección”.

Es más, para los próximos amistosos de Chile, Ramírez explica que “tanto Vigouroux como Cortés ya respondieron, sabemos que te rinden en la selección, sabemos que tenemos dos muy buenos arqueros ahí; pero me gustaría saber cómo responde Gillier”.

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¿Cuándo juega La Roja?

El encuentro entre las selecciones de Chile y Congo se disputará este martes 9 de junio desde las 12:00 del mediodía (de nuestro país), en el Stade de la Source, en la ciudad francesa de Orleans, y será a puertas cerradas.

En síntesis

Nicolás Córdova puso a Lawrence Vigouroux como titular ante Portugal y fue una de las figuras.

Marcelo Ramírez aseguró que Vigouroux hoy le sacó ventaja a Brayan Cortés en el arco de la Roja.

El exarquero recomendó probar al juvenil Thomas Gillier en el amistoso de este martes ante Congo.

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