El ex defensa de La Roja, Marcos González, puso paños fríos por la nueva expulsión del joven Iván Román en la selección chilena.

Además del triunfo de Portugal por 2-1, el amistoso de la selección chilena en Lisboa dejó para la posteridad las expulsiones de Iván Román en La Toja y de Rafael Leão en los lusos… ambos por una pelea, poco antes del descanso.

En medio del incidente, el portugués le propinó un puñetazo en el rostro al chileno, quien se fue al suelo. El árbitro le mostró la tarjeta roja al defensa nacional y al europeo. Lo preocupante es que Román llega a dos expulsiones en apenas cinco partidos por La Roja.

“Tiene que aprender. Él es joven y lo va a aprender. Está en ese proceso de aprender a jugar con su temperamento“, dijo Marcos González en conversación con RedGol.

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Los paños fríos de Lobo del Aire por Román en La Roja

El ex defensa de la selección chilena y la Universidad de Chile campeona de Copa Sudamericana agregó que “Román todavía tiene tiempo, el problema es que Chile no tiene mucho tiempo, pero esa no es responsabilidad de Román“.

Román se fue expulsado contra Portugal tras un puñetazo: la reacción de Lobo del Aire.

“Él está aprendiendo y con toda seguridad estas expulsiones le van a servir para madurar ese aspecto de su juego. Es más… gran parte de la selección chilena está en un proceso de aprendizaje, con muchos jugadores jóvenes“, complementó Lobo del Aire.

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Marcos González sentenció que “estos amistosos son ideales para eso, para poder adquirir experiencia, aprender y llegar lo mejor posible a las próximas eliminatorias. No es lo ideal lo de Román, pero es lo que pasa cuando un jugador está en proceso de aprendizaje“.

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Ahora La Roja enfrentará a la República Democrática del Congo, este martes 8 de junio, en Francia, en la previa del Mundial 2026 al que la selección chilena no logró clasificar.

Resumen:

-Iván Román y Rafael Leão fueron expulsados por pelear en el amistoso de Lisboa.

-Dos expulsiones en cinco partidos suma Iván Román jugando por la selección chilena.

-Martes 8 de junio La Roja enfrentará a República Democrática del Congo en Francia.