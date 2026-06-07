En diálogo con RedGol, Gustavo de Luca opinó sobre el partido de Javier Méndez en la derrota de Colo Colo contra Huachipato.

Colo Colo terminó su participación en la Copa de la Liga con una frustrante derrota contra Huachipato. Ya eliminado de la competencia, el Cacique jugó por el honor en Talcahuano y terminó cayendo 1-0.

Por la particularidad de este partido, el cuerpo técnico de los albos envió un equipo alternativo a la cancha. Nombres que no han tenido tantos minutos, como Javier Méndez, fueron titulares esta tarde.

En específico, el partido del uruguayo no convenció a Gustavo de Luca. “Son jugadores que uno se da cuenta que no son para Colo Colo“, condenó en conversación exclusiva con RedGol.

“El extranjero siempre tiene que destacar en este club o no se justifica que esté. Colo Colo necesita extranjeros de buen nivel para fortalecer el equipo”, explicó el exdelantero.

Javier Méndez fue titular en la derrota de Colo Colo | Photosport

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“Es un fracaso”: La eliminación de Colo Colo indigna a los históricos

“La eliminación es el primer paso al costado de Ortiz y del plantel, porque Coquimbo está peleando la Copa Libertadores, está pensando en otra cosa, y Colo Colo está solo en el torneo local y queda fuera“, relató también.

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“En este torneo, es un fracaso. Tendría que haber clasificado tranquilamente y queda afuera”, condenó.