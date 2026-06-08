“Nos tiene bronca”: La sanción que arriesga Javier Correa en Colo Colo por dichos contra Nicolás Gamboa

El delantero cordobés cargó contra el juez nacional y sus dichos fueron incluidos en el informe. Por lo que ahora podría ser castigado en la Liga de Primera.

Colo Colo suma un nuevo problema tras la eliminación de la Copa de la Liga. La caída ante Huachipato confirmó la debacle de los albos y la eliminación del torneo que da pasajes a Copa Libertadores.

El tema es que a la derrota ante los acereros, se sumaron los dichos de Javier Correa contra Nicolás Gamboa. El cordobés ingresó en el segundo tiempo y cargó contra el juez nacional por su cometido.

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“Siempre nos mete una traba en el partido. Una amarilla o una roja. La otra vez cobró un penal de 70 metros al Erick”, lanzó molesto tras el pitazo final.

El enojo de Correa además tuvo relación con los goles que le anularon al Cacique y por lo mismo no se guardó nada contra Gamboa.

“Ojalá no nos dirija nunca más. Se ve que nos tiene bronca. Es una locura”, remató molesto el goleador de los albos. Dichos que podrían costarle caro al trasandino.

Tras dichos contra Nicolás Gamboa: La sanción que arriesga Javier Correa

El tema es que Nicolás Gamboa escuchó las declaraciones de Javier Correa y las integró al informe del partido entre Huachipato y Colo Colo.

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Pero lo peor es que el Tribunal lo citará y podría castigarlo, ya que las sanciones de la Copa de la Liga corren para la Liga de Primera.

“En Colo Colo están atentos al tema. Esto correría para la segunda rueda y podría cambiar todo el escenario si son dos, tres o más fechas sobre Javier Correa”, complementó Daniel Arrieta.

Por lo que de confirmarse el castigo podría ser el gran ausente para el comienzo de la segunda rueda de la liga local, tema no menor ya que Correa es el máximo artillero de los albos con nueve anotaciones.

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