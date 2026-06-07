Colo Colo se despidió de la Copa de la Liga con una derrota contra Huachipato en el cierre de la fase de grupos. Ya eliminados, los albos probaron un equipo mixto y cayeron por la cuenta mínima en Talcahuano.

Más allá del resultado y la particularidad de un partido donde nadie se jugaba nada, Javier Correa terminó muy molesto. En zona mixta, el delantero disparó contra el árbitro Nicolás Gamboa.

“El árbitro hizo lo imposible por cobrar el offside. Lo imposible. Buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble: siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años“, dijo el atacante.

“Tiene algo en contra de nosotros, se ve. Cada vez que le tocamos, se empeña en cobrarnos algo. A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo. Da rabia. No se juega nada, pero da rabia que te caguen así la tarde“, sumó.

“Ojalá que no nos dirija nunca más”: Javier Correa dispara contra Nicolás Gamboa

“Hay que chequear los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba. Siempre. Una amarilla, una roja, la otra vez cobró un penal de 70 metros contra Magallanes en la Copa Chile. Es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más. Ojalá“, disparó Javier Correa.

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No solo el árbitro se llevó un reto por parte del delantero. Además, se quejó de las condiciones en que los recibió Huachipato. “Es un chiquero para la entrada en calor. En nuestro estadio les damos las mejores condiciones para que entren en calor, se bañen. Desprestigian todo“, cerró.