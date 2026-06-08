Tras los explosivos dichos del delantero de Colo Colo, el juez del duelo con Huachipato lo consignó en su reporte, lo que puede generar un castigo contra el argentino en Liga de Primera.

El cierre de la participación de Colo Colo en la primera edición de Copa de la Liga fue con polémica, luego que el delantero Javier Correa lanzara críticas en contra del árbitro Nicolás Gamboa, tras la derrota por 1-0 ante Huachipato de visita.

“Siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años. Tiene algo en contra de nosotros, se ve. Cada vez que le tocamos, se empeña en cobrarnos algo”, afirmó el cordóbés quien acusó que le amonestó “porque le dije que estaban haciendo tiempo”.

Las declaraciones de Correa tuvieron consecuencias. Según reporta Radio ADN, Nicolás Gamboa consignó en su informe arbitral del duelo de Colo Colo con Huachipato los dichos en su contra del atacante argentino por “declaraciones ofensivas“.

ver también Javier Correa acusa con todo al árbitro Nicolás Gamboa: “Tiene algo en contra de Colo Colo”

¿Qué implica la denuncia de Gamboa contra Correa?

De ser efectiva la denuncia del juez central, en la sesión de este martes 9 de junio en la primera sala del Tribunal de Disciplina se oficializará la citación al atacante albo para que entregue explicaciones sobre sus dichos a la prensa en Talcahuano.

Para este caso en particular existen dos opciones. La primera de ellas, que Correa reafirme sus dichos contra Gamboa y asuma un posible castigo de larga data, el que según consigna Daniel Arrieta en TNT Sports, se aplicará en lo que resta de Liga de Primera.

La segunda, es que tome el camino de Marcelo Díaz, volante de la U, quien se disculpó públicamente en redes sociales el 2024 tras acusar “robo” de Francisco Gilabert al anular el gol de Leandro Fernández en la última fecha ante Everton. Todo queda en veremos.

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¿Cuándo juega el Cacique?

Por la última fecha de la primera rueda en el Torneo Nacional, Colo Colo recibe en el Estadio Monumental a Cobresal, este sábado 13 de junio desde las 17:30 horas.

En síntesis

Javier Correa criticó al árbitro Nicolás Gamboa tras la caída de Colo Colo ante Huachipato.

El juez denunció al delantero en su informe oficial por sus declaraciones ofensivas.

Correa será citado al Tribunal de Disciplina y arriesga castigo para la Copa de la Liga 2027.

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