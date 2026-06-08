El volante reveló que fue "desmotivante" entrenar sabiendo que no tendría oportunidades en el primer equipo albo y se sinceró sobre su futuro.

Francisco Rivera llegó esta temporada a Deportes Rengo de la Segunda División luego de salir de Colo Colo, club donde no era considerado por el técnico Fernando Ortiz. Tras buscar una nueva oportunidad para continuar su carrera, el volante recordó los difíciles momentos que enfrentó durante ese periodo.

En conversación con AS, Rivero reveló que al enterarse de que no tendría minutos en el cuadro albo quedó a la espera de una nueva opción de préstamo. Ya había pasado por una situación similar en 2025, cuando fue cedido a Unión La Calera, aunque esta vez la oportunidad recién apareció a comienzos de abril.

“Se me dio esta oportunidad a último momento y la tomé para tener minutos y progresar como jugador”, explicó a AS

El presente de Francisco Rivera

El jugador habló sobre su fichaje que se concretó a pocas horas que cierre el mercado de fichajes de Segunda División. “Ese fue uno de los problemas. Estaba entrenando en Colo Colo, sabiendo que no iba a ser considerado, pero lo entendía, porque el año pasado prácticamente no tuve minutos. De todos modos, en Colo Colo se portaron súper bien en ese sentido y me ayudaron a salir a préstamo”.

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Asimismo, sobre la experiencia de entrenar con los albos sabiendo que no sumará minutos, señaló tajante que es “desmotivante“, agregando luego que “uno ve a los compañeros preparándose para competir, felices en el día a día, y uno ahí, apartado”.

“Lo que sí, yo destaco que en Colo Colo me lo dijeron desde un principio. En mi caso, se me estaba acabando el tiempo para conseguir equipo… Entonces, uno ahí también corre con la desesperación”, expresó.

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Sobre su llegada a Rengo, el jugador señaló: “Este año es para demostrar y hacerme como jugador. Gracias a Dios, aquí estoy jugando harto. Me siento feliz”.

Francisco Rivera está a préstamo en Deportes Rengo/Photosport

Este año termina su contrato con Colo Colo, acerca de que si un buen semestre con Rengo podría significar una extensión de su vínculo con los albos, señaló: “Uno nunca sabe. En principio, no debiese renovar, por unas conversaciones que tuve con Daniel Morón, pero lo respeto y lo entiendo”.

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“Aunque claro, si hago una buena temporada y demuestro lo que soy, en una de esas se puede dar. Es lo que más quiero, porque Colo Colo es el club de mi vida. Estoy ahí desde los ocho años”.

En la misma línea, el jugador revela sus sueños que le quedan por cumplir. “El sueño principal, que era debutar en Colo Colo, lo cumplí, pero no como quería. Por lo mismo, tengo que hacer las cosas bien y, quizás, dar la vuelta larga. No me rendiré y buscaré la manera de, por qué no, volver algún día a Colo Colo y jugar”.