Colo Colo ya no tiene ninguna chance de avanzar y sale a despedirse de la Copa de la Liga 2026 con una formación cargada de juventud. Este domingo 7 de junio desde las 15:00 horas el Cacique visita a Huachipato en el cierre de la fase de grupos y lo hace con una oncena que trae varias novedades.
Luego de que el triunfo de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción lo dejara sin opción de clasificar a semifinales, el elenco dirigido por Fernando Ortiz mueve el tablero. Varios canteranos se meten en el equipo estelar albo, intentando sumar rodaje y así darle un poco de descanso a los titulares de la primera rueda.
Nombres como los de Arturo Vidal y Javier Correa irán a la banca para dejarle su espacio a otros que no vienen con tanto protagonismo. Esto, considerando que la Copa Chile está cada vez más cerca y necesitarán variantes para no desgastarse.
Colo Colo carga de sangre joven su formación contra Huachipato
Sin opciones de clasificar, Colo Colo salta a la cancha para despedirse de la Copa de la Liga y lo hará con tremendas novedades en su formación. Pese a que prometía ir con lo mejor, Fernando Ortiz opta por algunos cambios para dar más rodaje a sus figuras, según informó Cacique Pasión.
Rodrigo Catalán será una de las novedades en la formación de Colo Colo contra Huachipato. Foto: Colo Colo.
En el arco y con Gabriel Maureira junto a la selección chilena Sub 20, el elegido en esta jornada es nada menos que Eduardo Villanueva. El guardameta de 21 años necesitaba un espaldarazo y lo recibe en un momento ideal para mostrarse si no quiere quedarse más atrás de lo que ya está.
En la defensa también habrá sorpresas, con una línea de cuatro prácticamente llena de suplentes. Matías Fernández, Javier Méndez y Erick Wiemberg se suman a un fondo que completa Joaquín Sosa, quien está expulsado en la Liga de Primera y sumará minutos antes de quedar al margen.
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En el mediocampo es donde empiezan a aparecer las caras jóvenes. En labores de corte estarán Tomás Alarcón y Rodrigo Catalán, quien a sus 17 años sigue tomando protagonismo. Más adelantados aparecen Francisco Marchant, Vicente Martínez y Lautaro Pastrán, los encargados de generar el juego albo.
Finalmente está el ataque, donde Fernando Ortiz también opta por la rotación y le da titularidad a Maximiliano Romero. El Tigre ha ido perdiendo espacio ante el buen momento de Javier Correa, por lo que lo mandan a la cancha para que trate de ir recuperando espacio.
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De esta forma, Colo Colo tiene formación definida para enfrentar a Huachipato. Esta será con Eduardo Villanueva en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en la defensa; Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán; Francisco Marchant, Vicente Martínez y Lautaro Pastrán en el mediocampo; y Maximiliano Romero en la delantera.
Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026
Colo Colo está eliminado en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga. Foto: Opta.
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En resumen, la formación de Colo Colo
- Eliminación consumada y rotación total: Tras quedar sin opciones matemáticas de avanzar a semifinales de la Copa de la Liga 2026 (por el triunfo previo de Coquimbo Unido), Colo Colo disputará su duelo de este domingo ante Huachipato con un equipo absolutamente alternativo. El DT Fernando Ortiz decidió darles un merecido descanso a los titulares habituales, enviando a la banca a figuras como Arturo Vidal y Javier Correa para dosificar cargas de cara a la Copa Chile.
- Oportunidad de oro para canteranos y relegados: El “Cacique” aprovechará este trámite para darle vitrina a su patrulla juvenil y a jugadores que necesitan rodaje. Destaca la titularidad del portero de 21 años Eduardo Villanueva, la irrupción en el mediocampo del talento de 17 años Rodrigo Catalán, y la inclusión del delantero Maximiliano Romero, quien busca recuperar terreno en la ofensiva alba.
- La alineación titular confirmada: Con modificaciones estructurales en todas sus líneas, la oncena estelar elegida para saltar a la cancha del Estadio CAP será con: Eduardo Villanueva en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa (sumando minutos previo a su suspensión) y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón y Rodrigo Catalán en el corte; Francisco Marchant, Vicente Martínez y Lautaro Pastrán en la creación; dejando a Maximiliano Romero como el único hombre en ataque.