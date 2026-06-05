El defensor terminaba su vínculo a fin de mes y estaba negociando su continuidad, algo que llegó a buen puerto. Fernando Ortiz mantiene a uno de sus pilares.

Joaquín Sosa llegó a Colo Colo y de inmediato se ganó una camiseta de titular para no soltarla más. El defensor de 24 años aterrizó en el Estadio Monumental para ser el nuevo patrón del fondo albo y hasta ahora ha respondido, pero había un tema que preocupaba a los hinchas: su renovación.

A préstamo hasta finales de junio desde el Bologna de Italia, en las últimas semanas se comenzó a especular con su adiós ante el buen nivel que ha mostrado. Sin embargo, el Cacique no perdió el tiempo y se movió rápido para asegurar su continuidad en la Ruca.

Y si bien algunos rumores apuntaban a una inversión de un millón de dólares, lo cierto es que el Eterno Campeón logró extender la estadía del uruguayo por un año más sin sacar tanto del bolsillo. Esto, con la idea de que en la evaluación a fin de año se vaya con todo por su carta.

Joaquín Sosa no se mueve de Colo Colo y asegura su continuidad hasta 2027

Colo Colo respira tranquilo luego de poder asegurar a una de sus principales figuras en la primera rueda del 2026. Joaquín Sosa se queda en el Cacique por un año más luego de que se extendiera su vínculo.

Joaquín Sosa se queda en Colo Colo hasta el próximo año. Foto: Photosport.

Fue el periodista Daniel Arrieta quien en las pantallas de TNT Sports reveló el acuerdo. “Según me confirmaron esta jornada, Colo Colo tiene todo cerrado con Joaquín Sosa y con el Bologna para que se extienda un año más el préstamo del jugador. Lo aseguran hasta junio de 2027“, lanzó.

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El reportero albo fue claro en señalar que “a partir de junio tendrá que ver los siguientes pasos. En principio querían asegurarlo hasta diciembre de ese año, pero finalmente se hizo hasta junio del próximo año pensando en una eventual fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que es probable que Colo Colo vaya el próximo año si sigue así”.

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Pero lo más importante es que, pese a que algunos daban por seguro que había que romper el chanchito, lo cierto es que no fue tan así. “La extensión le sale, llevémoslo a lo terrenal en el fútbol, barato a Colo Colo, ya que me decían que el Cacique tiene que pagar 100 mil dólares por extender el préstamo de Joaquín Sosa hasta junio del próximo año“.

De esta manera, Fernando Ortiz respira aliviado y podrá contar con uno de sus patrones en el fondo albo hasta el otro año. Con ello, mantiene una línea defensiva que ha sido uno de los puntos más altos de esta temporoda y que lo tienen soñando con ser campeón.

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Joaquín Sosa se queda en Colo Colo hasta junio del 2027 después de un inicio de campaña más que prometedor. El Cacique tiene defensa para rato y se saca de encima una de las principales dudas para la segunda rueda, donde aspira a asegurar el título.

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Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026

Colo Colo y la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026.

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En resumen, Colo Colo y Sosa