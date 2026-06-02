Luego de ser denunciados por el árbitro José Cabero, esta jornada recibirán las sanciones de su triste espectáculo.

Una jornada clave se vivirá durante los próximos minutos en el Tribunal de Disciplina, donde se revisarán los castigos de los violentos hechos en el clásico de Universidad Católica ante Colo Colo por la Liga de Primera 2026.

Recordar que el duelo en que los albos vencieron por 2-1 en el estadio Claro Arena terminó con graves incidentes, los que fueron denunciados por el árbitro José Cabero.

En ese sentido, para esta jornada fueron citados Joaquín Sosa y Javier Méndez por Colo Colo, además de Daniel González y Vicente Bernedo por Universidad Católica.

Vicente Bernedo tuvo que ser separado en el clásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también “Conductas violentas”: Los partidos que arriesgan Joaquín Sosa y Javier Méndez en Colo Colo

Sosa, Méndez, González y Bernedo llegaron al Tribunal

Fue el periodista Rodrigo Gómez de radio Cooperativa quien se encuentra en la ANFP, donde habrá la sesión del Tribunal de Disciplina, donde marcó la llegada de los jugadores de Colo Colo y Universidad Católica.

Hay que dejar en claro que, por ahora, se ha dicho que arriesgan, al menos, dos fechas suspendidos, aunque esto lo deberán resolver cuando se revise los sucedido en el Claro Arena.

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“Llegaron los jugadores de Colo Colo y Universidad Católica al Tribunal de Disciplina. Hoy conocen sus castigos. Joaquín Sosa, Javier Méndez, Daniel González y Vicente Bernedo entregarán su versión de la pelea en el Claro Arena“, contó el experto albo.

Durante las próximas horas se espera que se conozca el veredicto del Tribunal, para conocer las fechas que estarán fuera en la Liga de Primera, en partidos que pueden ser clave.

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