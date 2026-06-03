El agente brasileño Regis Marques fue sindicado como uno de los interesados en adquirir el Tomate Mecánico, según blanqueó el presidente César Villegas.

Hace algún tiempo, cuando vino a Santiago para cerrar el traspaso de Lucas Romero a la U de Chile, el agente Régis Marques concedió una entrevista en la que reveló haber tenido negociaciones con Fernando Felicevich para comprar Deportes La Serena.

El brasileño, de gran presencia en el fútbol paraguayo, reveló que FeFe “me pidió cuatro millones de dólares al contado”. Por eso mismo, todo quedó en veremos. En esa misma conversación con ADN Deportes, Marques confesó que había intentado quedarse con O’Higgins.

“Yo ofrecí cerca de 8 millones de dólares por O’Higgins, me parece raro que se haya cerrado la venta en 6″, le respondió a Danilo Díaz cuando el periodista le puso en la mesa la cifra que le costó el Capo de Provincia al Grupo Caliente. Por estos días, quedó en evidencia que Marques no ha cesado la búsqueda.

Así lo reveló César Villegas, presidente de Deportes Limache. “Hay cinco ofertas sobre la mesa y Regis Marques está dentro de los oferentes”, apuntó el timonel del Tomate Mecánico, quien desclasificó otro intento del agente por tener un club en Chile.

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Regis Marques: de ofrecerle a Felicevich dinero por La Serena a intentar la compra de Limache

Como quedó en el pasado la intención que tuvo Regis Marques de comprarle Deportes La Serena a Fernando Felicevich, ahora el empresario tiene en mente quedarse con la propiedad de Deportes Limache, que encadenó tres derrotas consecutivas en la Liga de Primera 2026.

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“Terminando el campeonato, en unos 20 días más, nos vamos a juntar como familia para tomar la decisión”, manifestó César Villegas, timonel del cuadro limachino. Aunque dejó claro que todavía no hay nada decidido respecto de la venta.

Deportes Limache podría ser Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Villegas planteó que “hay que analizar. También faltan reuniones para cuando tomemos la decisión de quién continúa bajo ciertos criterios que nosotros como familia queremos que continúe el club”. Vale decir, todo está en materia de resoluciones.

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Así va Deportes Limache en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Limache tiene 21 puntos al cabo de 14 partidos en la Liga de Primera 2026.