El mercado del fichajes no se mueve solo dentro de la cancha. El fútbol chileno ahora suma un importante interesado y que tiene en la mira a tres clubes de la Liga de Primera.

Así lo confesó el propio Regis Marques, que quiere establecer en el país. El empresario y representante brasileño, participó en la contratación de Lucas Romero en Universidad de Chile.

El mercado nacional le abrió el apetito y Marques apunta en grande: quiere comprar un club de la primera división. Según el Diario El Día los primeros apuntados fueron Huachipato y O’Higgins. Sin embargo, ahora va con todo por la compra de Deportes La Serena.

“Mi amigo es el dueño actual y estamos negociando”, fue la frase que activó las alarmas. De momento, el dueño de los granates es Soccer Invest y que tiene vínculos con Fernando Felicevich según indica el medio citado.

Regis Marques (A la izquierda) quiere establecerse en el fútbol chileno

¿Cuánto cuesta Deportes La Serena?

Regis Marques recalcó que su interés es ingresar al mercado nacional. La seriedad de la competencia y los ingresos por la televisión asoman como un atractivo importante. Ahora también se indica que para hacerse dueño de La Serena desembolsará una cifra cercana a los cuatro millones de dólares.

Sin embargo, desde la entidad granate aún existen cuestionamientos sobre dicho ofrecimiento. Es más, la Corporación de Deportes La Serena detalló que no es primera vez que reciben este tipo de rumores. Anteriormente empresarios de México intentaron realizar la compra del club pero sin éxito. Lo mismo pasó con el histórico capitán Mauricio Salazar, pero todo quedó en buenas intenciones.