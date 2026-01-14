Es tendencia:
Mercado

Los tres clubes que busca Regis Marques en el fútbol chileno: ofrece millonaria cifra

El empresario brasileño ingresó al balompié nacional tras participar en la contratación de Lucas Romero a la U. El tema es que busca establecerse en el país.

Por Felipe Pavez Farías

La Serena aparece como opción de compra para el representante Marques
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLa Serena aparece como opción de compra para el representante Marques

El mercado del fichajes no se mueve solo dentro de la cancha. El fútbol chileno ahora suma un importante interesado y que tiene en la mira a tres clubes de la Liga de Primera

Así lo confesó el propio Regis Marques, que quiere establecer en el país. El empresario y representante brasileño, participó en la contratación de Lucas Romero en Universidad de Chile

El mercado nacional le abrió el apetito y Marques apunta en grande: quiere comprar un club de la primera división. Según el Diario El Día los primeros apuntados fueron Huachipato y O’Higgins. Sin embargo, ahora va con todo por la compra de Deportes La Serena

Mi amigo es el dueño actual y estamos negociando”, fue la frase que activó las alarmas. De momento, el dueño de los granates es Soccer Invest y que tiene vínculos con Fernando Felicevich según indica el medio citado. 

Regis Marques (A la izquierda) quiere establecerse en el fútbol chileno

¿Cuánto cuesta Deportes La Serena?

Regis Marques recalcó que su interés es ingresar al mercado nacional. La seriedad de la competencia y los ingresos por la televisión asoman como un atractivo importante. Ahora también se indica que para hacerse dueño de La Serena desembolsará una cifra cercana a los cuatro millones de dólares. 

Sin embargo, desde la entidad granate aún existen cuestionamientos sobre dicho ofrecimiento. Es más, la Corporación de Deportes La Serena detalló que no es primera vez que reciben este tipo de rumores. Anteriormente empresarios de México intentaron realizar la compra del club pero sin éxito. Lo mismo pasó con el histórico capitán Mauricio Salazar, pero todo quedó en buenas intenciones. 

Tweet placeholder
