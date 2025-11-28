Fue el primero que habló públicamente del interés que tiene la U de Chile en sumar como refuerzo a un altísimo volante de 23 años que ya disputó un partido por la selección paraguayo. Un dirigente muy importante del Recoleta FC, quien no hizo mucho esfuerzo por ocultar la información.

Aunque, a decir verdad, eso es algo habitual en aquel país. No hay muchos problemas en tratar públicamente los temas alusivos a traspasos. Quizá por eso fue que Luis Vidal desclasificó la negociación del Romántico Viajero por el fichaje de Lucas Romero.

Pues bien, la máxima autoridad de este club quiso darse un lujo. Vidal dejó en el camino al histórico goleador Roque Santa Cruz, quien ostentaba el cetro que ahora le pertenece. Jugó un minuto. Sí, leen bien, ingresó en un partido a los 51 años, 11 meses y 20 días.

Una situción que evidentemente generó polémica en Paraguay, donde varios no podían creer esta situación. Así le pasó al periodista Ramiro Aranda, quien definió todo eso como un “papelón, un momento vergonzoso y una falta de profesionalidad que lleva nuestra liga al amateurismo”, dijo muy molesto el citado comunicador.

Luis Vidal, el presidente del club que tiene a refuerzo que desea U de Chile y hace historia… ¡como jugador!

A Luis Vidal, quien se fue de boca con la negociación de la U de Chile para tener al paraguayo Lucas Romero como refuerzo, le parecieron injustas las críticas por haber ordenado su ingreso en un partido del Recoleta FC, que igualó sin tantos contra Nacional en la fecha 22 de la máxima categoría de ese país.

A falta de un instante, Vidal entró por Facundo Echeguren. Por si eso fuera poco, defendió su presencia en la cancha. Y anticipó que también podría jugar la Copa Sudamericana del año entrante. “Habilitado voy a estar, pero soy bastante responsable, si no estoy en condiciones no voy a jugar”, reconoció el mandamás.

