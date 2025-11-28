Preocupación transversal en el fútbol chileno por el estado de Nelson Acosta. El entrenador querido por todos pasa por un delicado momento de salud a sus 81 años y fue internado de urgencia en Rancagua.

El recordado “Calvo Estratega” ingresó este viernes a la urgencia de la Clínica Isamédica en Rancagua, región de O’Higgins. Hace años padece de Alzheimer y el mundo del fútbol chileno lo recuerda siempre con cariño.

Según supo RedGol, el DT que llevó a Chile a Francia 98 será “trasladado a la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del recinto y se encuentra estable dentro de lo delicado que es su actual estado de salud”.

Chile clama por el histórico Nelson Acosta

Nelson Acosta sigue estabilizado en el centro médico de Rancagua tras ser internado de urgencia. El último tiempo decidió vivirlo en la tranquilidad de su hogar, en San Vicente de Tagua Tagua, región de O’Higgins.

A la espera de una actualización de parte médico, el medio total del fútbol chileno reaccionó a la noticia en redes sociales. Hace poco se rindió un homenaje en el amistoso de los históricos de Syndey 2000, en La Florida.

Publicidad

Publicidad

Acosta dirigió 99 partidos con la selección chilena, siendo el DT con más duelos en la historia de la Roja. Ahí protagonizó un saldo de 40 victorias, 25 empates y 34 derrotas.

En su vitrina figura la histórica medalla de bronce en los JJ.OO. de Syndey 2000, además de llevar a Chile al Mundial de Francia 98. En el plano local, fue campeón con Cobreloa y Everton, en recordadas campañas.

Publicidad