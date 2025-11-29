Pronósticos Sevilla vs Real Betis: el primer derbi sevillano para Alexis Sánchez

RedGol te ofrece los mejores pronósticos deportivos para apostar en Sevilla vs Real Betis, en el primer clásico sevillano de Alexis Sánchez.

Este domingo a las 12:15 horas (hora de Chile), en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla será local ante el Real Betis por la jornada 14 de la liga española, en el que será el primer derbi sevillano para Alexis Sánchez. Gabriel Suazo sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y no estará disponible para el compromiso.

Los Blanquirrojos siguen mostrando irregularidad en sus presentaciones y ocupan el puesto 11 del torneo. Los Béticos, por su parte, llegan motivados tras un nuevo triunfo en la Europa League, donde se mantienen invictos, y marchan quintos en la liga, aunque a siete puntos del cuarto lugar.

En la previa de este juego, nuestro analista te ofrece los tres mejores pronósticos para que consideres antes de hacer tus apuestas en LaLiga.

Pronósticos para apostar en Sevilla vs Real Betis

Total de goles: Más de 2.5 1.90 Anotará o conseguirá una asistencia: Abde Ezzalzouli 2.25 Atajadas de Álvaro Valles: Más de 2.5 1.83

Promedio alto de goles en la previa del derbi sevillano

En 10 de los 13 encuentros del Sevilla en esta liga española, el marcador reflejó al menos tres goles.

En tres de los cuatro partidos más recientes del Real Betis como visitante en el torneo, también se registraron más de dos tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.90 en bet365

La principal amenaza bética: Abde Ezzalzouli

Abde es una de las principales figuras del cuadro bético: participó en al menos un gol en cinco de sus últimas seis apariciones entre todas las competencias y viene de anotar en el duelo de Europa League ante Utrecht.

El marroquí de 23 años, quien también brilló en la última Conference League, registra seis goles y tres asistencias en 15 partidos entre la liga y las copas en esta temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Abde Ezzalzouli – 2.25 en bet365

El desafío de Alexis Sánchez y Sevilla para el derbi

El elenco blanquirrojo, que contará con la participación de Alexis Sánchez tras superar su lesión, tendrá el gran desafío de vulnerar la portería defendida por Álvaro Valles. El guardameta bético registró al menos tres atajadas en tres de sus últimos cuatro compromisos.

Además, alcanzó esa cifra de paradas en cuatro de sus seis titularidades en el torneo español actual.

Atajadas de Álvaro Valles: Más de 2.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Sevilla vs Real Betis

