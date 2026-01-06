Pronósticos Manchester City vs Brighton: las cuotas en la fecha 21 de la Premier League

RedGol te otorga los pronósticos deportivos destacados para apostar en Manchester City vs Brighton, por la jornada 21 de la liga inglesa.

Este miércoles 7 de enero de 2026, a las 16:30 horas de Chile, el Manchester City recibirá al Brighton en el Etihad Stadium por la fecha 21 de la Premier League. Tras dos empates consecutivos, el equipo de Pep Guardiola permitió que el Arsenal tomara ventaja en la cima y se escapara a seis puntos, por lo que necesita recuperar terreno con un triunfo en casa.

Las Gaviotas vienen de derrotar al Burnley en su primera presentación del año, después de un diciembre para el olvido, con tres empates y tres derrotas. Aun así, se mantienen en la décima posición, a solo tres puntos del quinto lugar y con un margen de 14 unidades sobre la zona de descenso.

Con este contexto y considerando las estadísticas recientes de ambos equipos, nuestro especialista te entrega tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas en la Premier League.

Pronósticos para apostar en Manchester City vs Brighton

Resultado final: Manchester City + Total de goles: Menos de 4.5 1.95 Resultado del medio tiempo: Manchester City 1.80 Anotará o conseguirá una asistencia: Tijjani Reijnders 2.20

El City quiere mantener el invicto ante Brighton

Manchester City ganó ocho de sus últimos 10 partidos entre todas las competencias. Además, en sus ocho presentaciones más recientes se registraron menos de cinco goles.

Brighton, en cambio, apenas consiguió un triunfo en sus últimos siete encuentros, con tres derrotas y tres empates. En seis de esos siete compromisos se anotaron cuatro goles o menos.

Resultado final: Manchester City + Total de goles: Menos de 4.5 – 1.95 en bet365

La apuesta a gana Manchester City al descanso

La principal diferencia entre ambos equipos aparece en las estadísticas de los primeros tiempos. Los Ciudadanos registran siete victorias, dos empates y una derrota en sus diez primeras mitades como local, mientras que las Gaviotas son el peor visitante en ese rubro: acumulan ocho derrotas, un empate y apenas un triunfo en los primeros 45 minutos.

Resultado del medio tiempo: Manchester City – 1.80 en bet365

Buenas actuaciones de Tijjani Reijnders: sus estadísticas con los Citizens

Tijjani Reijnders lleva cuatro titularidades participando en goles: asistió ante Brentford en la EFL Cup y marcó frente a West Ham, Nottingham Forest y Chelsea. En medio, fue suplente en el choque ante Sunderland.

El mediocampista neerlandés tiene cinco goles y seis asistencias en 27 apariciones esta temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Tijjani Reijnders – 2.20 en bet365

Cuotas en Manchester City vs Brighton

