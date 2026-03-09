Paqui Meneghini se juega todo: la formación de la U con novedades para salir de la crisis

Universidad de Chile viene de sumar dos resultados totalmente adversos. Primero le ganó a Colo Colo en el estadio Monumental y luego quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Palestino.
La derrota en el torneo internacional golpeó al cuadro azul, debido a que era uno de sus grandes objetivos del año, y por esa razón en el entrenador Francisco Meneghini está muy cuestionado.
Paqui ha sido muy criticado por el nivel demostrado por su equipo, que de los 7 partidos oficiales que ha jugado durante la temporada, apenas ganó uno, situación que tiene muy disconformes a los hinchas.
La formación de la U ante Universidad de Concepción
Universidad de Chile cierra la sexta fecha de la Liga de Primera este lunes, cuando desde las 20:30 horas reciba a Universidad de Concepción en el estadio Nacional.
Para el duelo ante los penquistas la U no podrá contar con los lesionados delanteros Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, por lo que Maximiliano Guerrero actuará como atacante en el cuadro laico.
Francisco Meneghini está muy cuestionado. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport
De esta forma el once azul será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Marcelo Morales; Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero.
Universidad de Chile busca tres puntos claves, que de ganarlos lo meten en la pelea y quedará a solo tres puntos del líder Colo Colo.
