Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Paqui Meneghini se juega todo: la formación de la U con novedades para salir de la crisis

El cuadro azul, que viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana, se mide ante Universidad de Concepción en el Nacional.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Maximiliano Guerrero jugará de delantero en la U.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTMaximiliano Guerrero jugará de delantero en la U.

Universidad de Chile viene de sumar dos resultados totalmente adversos. Primero le ganó a Colo Colo en el estadio Monumental y luego quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Palestino.

La derrota en el torneo internacional golpeó al cuadro azul, debido a que era uno de sus grandes objetivos del año, y por esa razón en el entrenador Francisco Meneghini está muy cuestionado.

Paqui ha sido muy criticado por el nivel demostrado por su equipo, que de los 7 partidos oficiales que ha jugado durante la temporada, apenas ganó uno, situación que tiene muy disconformes a los hinchas.

Ex ministra de Piñera asoma como candidata para remplazar a Michael Clark en Azul Azul

ver también

Ex ministra de Piñera asoma como candidata para remplazar a Michael Clark en Azul Azul

La formación de la U ante Universidad de Concepción

Universidad de Chile cierra la sexta fecha de la Liga de Primera este lunes, cuando desde las 20:30 horas reciba a Universidad de Concepción en el estadio Nacional.

Para el duelo ante los penquistas la U no podrá contar con los lesionados delanteros Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, por lo que Maximiliano Guerrero actuará como atacante en el cuadro laico.

Francisco Meneghini está muy cuestionado. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Francisco Meneghini está muy cuestionado. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

De esta forma el once azul será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Marcelo Morales; Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero.

Universidad de Chile busca tres puntos claves, que de ganarlos lo meten en la pelea y quedará a solo tres puntos del líder Colo Colo.

En síntesis

  • Universidad de Chile ha ganado solo un partido oficial de siete disputados esta temporada.
  • El entrenador Francisco Meneghini está cuestionado tras la eliminación frente a Palestino en Sudamericana.
  • Maximiliano Guerrero será titular en ataque ante las bajas de Rivero y Lucero por lesión.
Publicidad
“La U de Chile trajo a dos cheerleaders…”: hacen bolsa a Juan Martín Lucero y a Octavio Rivero

ver también

“La U de Chile trajo a dos cheerleaders…”: hacen bolsa a Juan Martín Lucero y a Octavio Rivero

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
U. de Chile vs. U. de Concepción: Hora y dónde ver el cierre de la Fecha 6
U de Chile

U. de Chile vs. U. de Concepción: Hora y dónde ver el cierre de la Fecha 6

La "Bestia Negra" que aparece en el camino de Colo Colo
Colo Colo

La "Bestia Negra" que aparece en el camino de Colo Colo

Pato Yáñez se vuelve loco con el "nuevo" Arturo Vidal
Colo Colo

Pato Yáñez se vuelve loco con el "nuevo" Arturo Vidal

Se fue mandando saludos: la "huída" de Piero Maza tras sus papelones
Chile

Se fue mandando saludos: la "huída" de Piero Maza tras sus papelones

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo