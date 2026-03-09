Universidad de Chile vive un día con mucha tensión en la Liga de Primera, donde debe recibir a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, con el técnico Francisco Meneghini caminando sobre la cuerda floja.

Los azules vienen de vencer en el Superclásico a Colo Colo en el estadio Monumental, pero esa alegría no duró mucho, luego de quedar eliminados de la Copa Sudamericana ante Palestino.

Por lo mismo, ya se sabe que Paqui tambalea en el cargo y un tropiezo esta jornada puede marcar su historia, donde ya comienza a tomar forma un candidato para suplirlo.

Así también lo comentó Juan Cristóbal Guarello, en La Hora de King Kong, donde habló del principal nombre para reemplazar a Paqui, si es que Azul Azul le muestra la puerta de salida: Esteban González.

Esteban González vive su primer año en la Liga MX.

¿Esteban González en la mira de la U?

El ex técnico campeón con Coquimbo Unido no lo pasa bien en el Querétaro en México, donde aseguran que va por el mismo camino de Paqui Meneghini en Universidad de Chile.

Por lo mismo, ante una eventual salida, lo candidatean de inmediato para la banca de la U, en algo que le llama la atención a Guarello.

“No le ha ido bien al Chino, lo usan como introductor. Parece que lo eligieron por Chat GPT, por IA, un técnico no caro, de tal liga, con gran carrera y apareció, pero no le ha ido bien”, explicó.

En ese sentido, aclara el rumor que lo pone en la ruta de los azules: “Dicen que podría ir a la U. Lo estaban dando de candidato mí amigo Juanito Vera lo da de candidato al Chino”.

“Hay un rumor de que podría ser el nuevo técnico de la U. Juanito es un reportero que lo tuve en ADN, cabro bueno, Azul Azul, pero no tengo idea”, finalizó.

