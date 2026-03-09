Colo Colo es el único líder de la Liga de Primera, puesto al que llegó el pasado sábado tras vencer a Audax Italiano por 1-0 en el estadio Bicentenario de La Florida.

El equipo de Fernando Ortiz se impuso con lo justo ante los itálicos en el césped artificial floridano, gracias a la solitaria conquista de Maximiliano Romero cuando se jugaba el minuto 5 del partido.

Ahora Colo Colo tendrá mucho descanso, porque su próximo partido será recién el próximo lunes ante Huachipato, equipo que es dirigido por una verdadera “Bestia Negra” del cuadro popular: el entrenador Jaime García.

Jaime García quiere volver a hacerle la gracia a Colo Colo

Las estadísticas de García dirigiendo ante Colo Colo son muy buenas, ya que en 12 partidos registra un total de cinco victorias, cinco empates y apenas dos derrotas.

El revés más reciente fue en 2023, cuando dirigía a Ñublense. Desde ahí no ha perdido con el elenco albo y espera mantener esa misma racha el próximo lunes en Macul.

Jaime García visita a Huachipato. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Dirigiendo a Huachipato, su actual equipo, Jaime García enfrentó en dos ocasiones al Cacique. Primero fue una victoria por 2-1 en el tiempo agregado en el CAP y en el segundo semestre de 2025 fue un empate 2-2 en Macul.

Colo Colo se enfrenta ante su Bestia Negra, aunque los acereros llegan complicados, puesto que perdieron en sus últimos tres partidos disputados y las críticas se hacen notar en Talcahuano.

