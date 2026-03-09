Colo Colo volvió a celebrar y lo hizo con premio doble. El Cacique derrotó por 1-0 a Audax Italiano con gol de Maximiliano Romero y con ese resultado llegó a 12 puntos en seis partidos, quedando como puntero exclusivo de la Liga de Primera.

El delantero argentino fue el encargado de abrir el marcador a los cinco minutos de juego. Su tanto terminó siendo suficiente para que los albos se quedaran con tres puntos clave y se instalaran en lo más alto de la tabla.

ver también La “Bestia Negra” que aparece en el camino del Colo Colo líder: no le gana desde 2023

Más allá del triunfo, el dato que ilusiona a los hinchas tiene que ver con el liderato. Colo Colo quedó como único líder del campeonato y, de hecho, no ocurría desde una fecha muy recordada por los albos.

La última vez que el Cacique quedó como puntero exclusivo fue el 16 de octubre de 2024. Aquella jornada venció por 1-0 a Unión La Calera con un gol de Marcos Bolados a los 68 minutos, en un duelo que terminó siendo clave para la definición del torneo.

El partido que ganó Colo Colo con el que llegó al liderato

Ganó el liderato y no lo soltó más

En ese momento, el equipo albo competía directamente por la cima con Universidad de Chile. Sin embargo, los azules tropezaron esa misma fecha al caer por 3-0 ante Deportes Iquique, resultado que dejó el camino abierto para el Cacique.

Publicidad

Publicidad

ver también No se vio por TV: El gesto de Arturo Vidal con niños de Audax que saca aplausos en redes sociales

Con la victoria frente a La Calera, Colo Colo se quedó con el liderato del campeonato y comenzó a marcar diferencias en la recta final de la temporada.

De hecho, tras ese partido el Cacique mantuvo la cima durante las fechas siguientes y no la soltó más, encaminando un cierre de torneo que terminaría con el equipo celebrando el título de campeón ese mismo año.

Resumen:

Colo Colo venció 1-0 a Audax Italiano y alcanzó los 12 puntos en seis partidos y quedó como líder exclusivo.

venció 1-0 a Audax Italiano y alcanzó los en seis partidos y quedó como líder exclusivo. El delantero Maximiliano Romero anotó el gol del triunfo a los cinco minutos de juego.

anotó el gol del triunfo a los cinco minutos de juego. El club no era líder exclusivo del torneo nacional desde el 16 de octubre de 2024.

Publicidad