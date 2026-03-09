A sus 38 años, Marcelo Moreno Martins impactó al mundo al desempolvar sus botines y volver al fútbol. Eso, tras dos años de haberse retirado, pero con el sueño de jugar el Mundial 2026 como gran razon del regreso.

El histórico goleador de Bolivia incluso anotó un gol y dio una asistencia en su retorno a la acción jugando en el Oriente Petrolero, donde decidió jugar gratis. Tras múltiples guiños a la selección altiplánica al fin hubo humo blanco.

Es que el DT Óscar Villegas dio a conocer la nómina de la selección de Bolivia para el repechaje mundialero, donde debe enfrentar a Surinám y, en caso de ganar, medirse ante Irak. Y para sorpresa de todos, hubo un gran ausente.

¿Jugará Moreno Martins en Bolivia?

Luego de su retiro y volver al fútbol tras dos años ausente, Marcelo Moreno Martins no fue citado por el DT de la selección de Bolivia para el repechaje del Mundial 2026. El ariete de 38 se quedó con las ganas de su gran sueño.

“La selección no está cerrada para nadie”, había dicho recientemente el entrenador de la selección Óscar Villegas. Sin embargo, el nivel del artillero histórico no lo terminó por convencer.

Por ahora, Moreno Martins sigue siendo parte del plantel del Oriente Petrolero. Eso sí, en caso que su país logre sacar pasajes al Mundial tras el repechaje, podría tener una nueva chance si mantiene un buen nivel en su club.

Surinam y Bolivia jugarán el 26 de Marzo en México, donde el ganador enfrentará a Irak en el duelo definitivo para el ir al Mundial 2026. Dicho encuentro está pactado para el 31 de ese mismo mes.

