Bolivia jugará el repechaje mundialista con la ilusión de clasificar a la cita de Norteamérica. Para eso, debe sortear a Surinam en Monterrey, el 26 de marzo, y luego a Irak.

Para eso tiene una buena noticia: el goleador histórico, Marcelo Moreno Martins, volvió del retiro a los 38 años para poder ser una opción válida para el DT Óscar Villegas.

Hace dos años colgó los botines, pero tomó la determinación de jugar nuevamente este año en Oriente Petrolero para contribuir a su país.

“Bienvenido a casa, Marcelo Moreno Martins. No cobrará ningún dinero y llega con el objetivo de ir al repechaje con la selección. ¡Enhorabuena, ídolo! ¡La promesa se cumplió!”, señalaron en el club.

Marcelo Moreno no juega desde el 2023 por Bolivia

Técnico de Bolivia dice que “la selección no está cerrada”

Moreno Martins es el goleador histórico de la selección altiplánica, con 31 goles, superando a Joaquín Botero.

Publicidad

Publicidad

Hace tres años que no compite por Bolivia, por lo que será una incógnita el nivel que mostrará en Oriente Petrolero para ganarse un lugar entre los citados.

ver también Chile con mejor ranking FIFA que todas: Las seis selecciones clasificadas al repechaje del Mundial 2026

El técnico Villegas señaló sobre este retorno que “la selección no está cerrada para nadie”, por lo que ahora Moreno deberá mostrar un buen nivel para cumplir su sueño mundialista.

El último club en el que jugó fue Cruzeiro, en el 2024. Antes de eso militó en Independiente del Valle y Cerro Porteño, en su regreso a Sudamérica.

Publicidad