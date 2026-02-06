Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

Marcelo Moreno Martins sale del retiro para soñar con el Mundial 2026 con Bolivia: jugará gratis

Marcelo Moreno Martins jugará gratis en Oriente Petrolero pues tiene el deseo de jugar el repechaje mundialista en marzo.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Marcelo Moreno vuelve al fútbol y sueña con jugar el Mundial
© Getty ImagesMarcelo Moreno vuelve al fútbol y sueña con jugar el Mundial

Bolivia jugará el repechaje mundialista con la ilusión de clasificar a la cita de Norteamérica. Para eso, debe sortear a Surinam en Monterrey, el 26 de marzo, y luego a Irak.

Para eso tiene una buena noticia: el goleador histórico, Marcelo Moreno Martins, volvió del retiro a los 38 años para poder ser una opción válida para el DT Óscar Villegas.

Hace dos años colgó los botines, pero tomó la determinación de jugar nuevamente este año en Oriente Petrolero para contribuir a su país.

“Bienvenido a casa, Marcelo Moreno Martins. No cobrará ningún dinero y llega con el objetivo de ir al repechaje con la selección. ¡Enhorabuena, ídolo! ¡La promesa se cumplió!”, señalaron en el club.

Marcelo Moreno no juega desde el 2023 por Bolivia

Marcelo Moreno no juega desde el 2023 por Bolivia

Técnico de Bolivia dice que “la selección no está cerrada”

Moreno Martins es el goleador histórico de la selección altiplánica, con 31 goles, superando a Joaquín Botero.

Publicidad

Hace tres años que no compite por Bolivia, por lo que será una incógnita el nivel que mostrará en Oriente Petrolero para ganarse un lugar entre los citados.

Chile con mejor ranking FIFA que todas: Las seis selecciones clasificadas al repechaje del Mundial 2026

ver también

Chile con mejor ranking FIFA que todas: Las seis selecciones clasificadas al repechaje del Mundial 2026

El técnico Villegas señaló sobre este retorno que “la selección no está cerrada para nadie”, por lo que ahora Moreno deberá mostrar un buen nivel para cumplir su sueño mundialista.

El último club en el que jugó fue Cruzeiro, en el 2024. Antes de eso militó en Independiente del Valle y Cerro Porteño, en su regreso a Sudamérica.

Publicidad
Lee también
Chile sufre al ver a los seis que van al repechaje del Mundial 2026
Internacional

Chile sufre al ver a los seis que van al repechaje del Mundial 2026

¡Increíble definición! Irak va al repechaje con gol a los 107
Internacional

¡Increíble definición! Irak va al repechaje con gol a los 107

"Un baile": Bolivia sufre nueva goleada y preocupa de cara al repechaje
Internacional

"Un baile": Bolivia sufre nueva goleada y preocupa de cara al repechaje

La última movida legal de Unión contra la ANFP para no irse a la B
Campeonato Nacional

La última movida legal de Unión contra la ANFP para no irse a la B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo