“Un baile”: Bolivia sufre nueva goleada y preocupa de cara al repechaje

La selección de Bolivia no lo pasa bien en la fecha FIFA y ahora sumó una nueva derrota que preocupa de cara al repechaje. El elenco dirigido por Óscar Villegas ahora perdió ante Japón y mostró una preocupante presentación.

Los altiplánicos no hicieron pie y fueron superados por los asiáticos de principio a fin. Con goles de Daichi Kamada (4’), Shuto Machino (72’) y Keito Nakamura (78’), cerraron el marcador por 3-0 en el Estado Nacional de Japón y ante 53.508 espectadores.

ver también “Vamos a traerlo”: Presidente de la FIFA se olvida de Chile y promete Mundial en Bolivia

Pero lo más preocupante vino al revisar las estadísticas del partido. Bolivia clasificó al repechaje tras vencer en El Alto por 1-0 a Brasil y luego en octubre venció a Jordania por el mismo marcador en amistoso internacional.

Tras ello, sos han sido derrota ante rivales de envergadura. Primero frente a Rusia fue 3-0, luego Corea 2-0 y ahora ante los nipones donde fue la peor presentación. A tal punto que en los 90 minutos de juego no registraron ningún remate de gol ni al arco de Tomoki Hayakawa.

“Un baile a Bolivia”, detalló Depor sobre la preocupante presentación. “La Verde sufrió la superioridad nipona en Tokio y no logró sostener el ritmo de un Japón en gran forma, mientras Bolivia intenta ajustar su juego antes de marzo”, complementó el medio Diez.

ver también Mundial 2026: Estos son los países que jugarán por primera vez el certamen internacional

¿Cuándo se juega el repechaje?

Según el fixture, en marzo del 2026 se disputarán los últimos cupos para el Mundial. Hasta el momento están clasificados Bolivia, Nueva Caledonia y Congo. Por lo que restan los últimos tres representantes de Asia y Concacaf.

Publicidad

Publicidad

Los partidos se disputarán en cancha neutral y todo indica que será en México. Por lo que selecciones como la de Bolivia no podrán contar con el factor de la altura a su favor.