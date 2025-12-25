Han existido años malos, buenos, regulares y pésimos. Precisamente, el 2025 fue esto último para Esteban Pavez. El volante de Colo Colo tuvo un muy mal segundo semestre en la institución en la que fue capitán.

Los dichos sobre que Universidad Católica era la institución más grande de Chile causaron revuelo. Si bien ya había opinado lo mismo antes, en esta ocasión Esteban Pavez lo hizo en medio de una tremenda crisis en Macul. Malas palabras en un horrible momento.

Por si fuera poco, Esteban Pavez quedó descartado de toda citación y ni siquiera fue sentado a la banca en los duelos de Colo Colo. Un 2025 del terror que, sin embargo, no comenzó con los dichos sobre la UC, sino mucho antes.

Revelan cuál fue el momento decisivo de la debacle de Esteban Pavez

Todos Somos Técnicos de TNT Sports se tomó el tiempo de hacer un programa para Navidad y recordar los mejores momentos que nos dejó el 2025. Entre ellos, recordaron la frase de Esteban Pavez.

Uno de los que tomó la palabra fue Gonzalo Jara. El defensa de la Generación Dorada señaló el momento exacto en el que Esteban Pavez perdió todo tipo de apoyos desde la hinchada alba.

“Yo creo que lo marcó el momento del partido de Fortaleza, cuando dio los puntos por perdido. El hincha de Colo Colo no quería escuchar eso. Desde ahí marca la molestia, porque la postura del entrenador era de que no les quitaran los puntos“, enfatizó Gonzalo Jara.

Esteban Pavez tenía el amor de la hinchada

