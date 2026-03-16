Día lunes de conocer informes arbitrales y un partido que trajo coletazos en materia referil fue el de U Católica ante Everton. El duelo dejó dos expulsados, pero uno de ellos con una polémica que sigue dando que hablar.

Se jugaban los minutos finales del 2-2 en el Claro Arena y previo a un córner el jugador Dieter Villalpando se enfrascó en una pugna con Gary Medel. Tras los empujones, el mexicano le dio un combo en el pecho al Pitbull y hubo consecuencias.

El juez Rodrigo Carvajal lo expulsó inmediatamente, mientras al emblema cruzado lo amonestó acusando “conducta antideportiva”. El hombre ruletero debió ser contenido tras abalanzarse en reclamos contra el juez, con insultos incluidos.

El rosario “a la chilena” del mexicano de Everton

Dieter Villalpando fue consignado en el informe del juez Rodrigo Carvajal con grave acusación por el insulto tras su expulsión. El experimentado mexicano podría tener varias fechas de castigo por su garabato contra el árbitro.

Villalpando, en su arribo hace pocos meses a Everton.

“Ser culpable de conducta violenta; Por golpear con el puño en el pecho a un adversario. Una vez expulsado me insulta diciendo textual “Malo concha de tu madre”, consignó Carvajal en su informe.

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El todoterreno evertoniano ha sido una de las gratas sorpresas por su nivel en el arranque del equipo. Por eso, ahora debe esperar el veredicto del Tribunal de Disciplina de la ANFP para saber cuánto tiempo estará de baja.

En lo deportivo, los viñamarinos siguen confirmando el despegue tras un terrible inicio que sacó a Javier Torrente de la banca. Everton ya no está en posición de descenso y tiene siete puntos en siete fechas jugadas.

La jugada de la expulsión:

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