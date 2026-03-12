Es tendencia:
Fútbol chileno

Ribonetto agranda a Everton en su presentación como nuevo DT: “Que te venga a buscar un club con historia es…”

El DT argentino fue presentado en sociedad como flamante nuevo entrenador de la escuadra viñamarina. Debuta este sábado ante Universidad Católica en el Claro Arena.

Por Patricio Echagüe

Ribonetto fue presentado como DT de Everton.
© Everton.Ribonetto fue presentado como DT de Everton.

Everton de Viña del Mar inicia un nuevo ciclo con el arribo del argentino Walter Ribonetto como nuevo entrenador. El ex Godoy Cruz, Melgar y Talleres de Córdoba llega al club tras el despido de Javier Torrente, con la obligación de sumar puntos para sacarlos de la parte baja de la tabla.

En su presentación el trasandino dio sus motivos para dar este paso en su carrera, donde no dudó en tildar a los ruleteros como un club con “historia”.

Además, aseguró que buscará formar un equipo intenso y que presione a los rivales, así como también aprovechó de adelantar lo que será su complejo debut: de visita ante Universidad Católica este sábado.

La presentación de Ribonetto en Everton

El trasandino partió diciendo “que te venga a buscar un club con historia como Everton, para cualquier entrenador es motivante, es maravilloso. Este es un desafío muy lindo”.

“De a poco iremos construyendo el modelo de juego que queremos. La idea es ser un equipo intenso, dinámico, que tenga la pelota, que presione alto a los rivales. Como cuerpo técnico tenemos una impronta que nos caracteriza, pero cada partido es distinto”, agregó.

Ribonetto ya prepara lo que será su debut ante Católica este sábado. | Foto: Everton.

Ribonetto ya prepara lo que será su debut ante Católica este sábado. | Foto: Everton.

En ese sentido, Ribonetto sostuvo que “al enfrentar a Católica, un equipo grande, la motivación se eleva sola. Ya estamos estudiando al rival. Lo ideal es que todo resulte y comenzar con el pie derecho, pero hay que jugar el partido, son 90 minutos. Lo más importante es no perder el orden”.

Para cerrar y recordar lo que fue la muy mala campaña ruletera en la última temporada, el nuevo DT aseguró que “lo que pasó el año pasado fue complicado, fue algo muy feo, entonces no hay que volver a eso. Tenemos un grupo con ganas de cambiar esta historia”.

¿Cuándo juega Everton ante Universidad Católica?

Los viñamarinos visitarán a la UC este sábado 14 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

  • Walter Ribonetto asumió como nuevo entrenador de Everton tras el despido de Javier Torrente.
  • El técnico argentino debutará este sábado visitando a Universidad Católica en un duelo clave.
  • Ribonetto registra pasos previos por los clubes Godoy Cruz, Melgar y Talleres de Córdoba.
