Enojado. Así se mostró el entrenador chileno Manuel Pellegrini, luego de la fea derrota de Real Betis por 1-0 en Grecia ante Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League.

El DT nacional analizó la caída de su equipo con molestia: “salimos a ganar desde el primer minuto a por el encuentro y tuvimos ocasiones para marcar en un primer tiempo en el que casi no recuerda alguna ocasión del rival y al final todo se resolvió con un penal intrascendente“.

“Ya había rematado el atacante y chocan los dos jugadores después. Desgraciadamente así es el fútbol y tenemos todavía opciones ante un rival que se defiende muy bien”, agregó.

ver también Real Betis sufre una dolorosa derrota en el final y se enreda su futuro en la Europa League

Pellegrini confía en que su equipo recupere el nivel para la revancha

Pese a la derrota por un penal en el final del encuentro, Manuel Pellegrini confía en que Real Betis podrá dar vuelta la serie ante Panathinaikos en La Cartuja de Sevilla la próxima semana.

“En todos los equipos cuando los resultados no se dan hay un cierto desánimo, pero creo que el equipo va a reaccionar con nuestra gente ante el Celta y el jueves“, expresó.

Pellegrini confía en sus dirigidos. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Los análisis individuales y colectivos los hago internamente. Por distintas circunstancias los resultados no se están dando y eso es algo que hay que analizar”, cerró Manuel Pellegrini.

Real Betis tiene que remontar un 1-0 ante Panathaikos el próximo jueves 19 de marzo desde las 17:00 horas de Chile en Sevilla, si es que quiere clasificar a los cuartos de final de la Europa League.

En síntesis

Manuel Pellegrini analizó la derrota del Real Betis por 1-0 ante Panathinaikos en Grecia.

analizó la derrota del por 1-0 ante en Grecia. El encuentro de ida de octavos de final se resolvió mediante un penal del local.

se resolvió mediante un del local. La revancha se jugará el jueves 19 de marzo a las 17:00 horas en Sevilla.

Publicidad

Publicidad