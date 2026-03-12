Midtjylland de Darío Osorio da el golpe del día y sueña en grande en la Europa League

El gran golpe del día en la Europa League la dio un equipo de un chileno, puesto que Midtjylland sorprendió a Nottingham Forest y le ganó en Inglaterra, por la ida de los octavos de final del certamen continental.

El cuadro danés, que no contó con el suspendido por tarjetas amarillas Darío Osorio, se hizo fuerte en el City Ground de Nottingham y se impuso por 1-0, para así tener la ventaja en la serie copera.

El equipo del formado en Universidad de Chile ha sido uno de los grandes animadores de la Europa League, y con el triunfo ante el equipo inglés de visita demostró que puede llegar a instancias finales.

Midtjylland buscará los cuartos de la Europa League

Midtjylland sacó una importante ventaja en el duelo de ida, gracias al solitario gol del delantero coreano Gue-Sung Cho, una de las figuras del equipo danés, cuando el reloj apuntaba los 80 minutos.

FC Midtjylland ganó en Inglaterra. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)

Nottingham Forest tuvo el dominio del balón y también se acercó más a la portería visitante, porque pateó 22 veces a la meta, aunque sólo seis de ellos llegaron a puerta. Mientras que los forasteros en dos ocasiones que se crearon pudieron marcar al menos una.

La revancha se jugará el próximo jueves en Dinamarca, donde Midtjylland ahora sí podrá contar con el chileno Darío Osorio para buscar una histórica clasificación a los cuartos de final de la Europa League.