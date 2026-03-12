“No eres bienvenido”: Emiliano Martínez sufre con hostil recibimiento en su retorno a Francia

Emiliano Martínez sufrió con uno de los recibimientos más hostiles del último tiempo. Es que los hinchas del Lille se ensañaron con el Dibu y le hicieron la vida imposible en el duelo de ida ante Aston Villa por la Europa League.

En la previa y se avizoraba un ambiente caliente. El portero saltó solo a la cancha a realizar el calentamiento y la silbatina se hizo notar de inmediato. “Una cálida bienvenida para Emi”, ironizó el cuadro inglés con el registro contra el goleo campeón del mundo.

Pero eso no fue todo. Durante los 90 minutos del encuentro recibió silbidos y cánticos en su contra. Incluso desplegaron una bandera con el lema: “Martínez no eres bienvenido”.

Lo que llamó la atención hasta en la transmisión de ESPN donde lamentaron el trato al portero trasandino.

Francia contra Dibu Martínez

Primero por la final del Mundial de Qatar 2022 donde el Dibu Martínez fue clave para superar a Francia en la tanda de penales. Pero también los hinchas del Lille recordaron que en 2024 el trasandino también los eliminó en Conference League. Por lo que el partido fue más que especial.

Pero más allá de lo registrado en las tribunas, el cuadro inglés se hizo fuerte en el Stade Pierre Mauroy. Con solitaria anotación de Ollie Watkins superó por 1-0 a Lille.

Por lo que ahora Aston Villa llega con la primera opción de avanzar a cuartos de final. La revancha será el próximo 19 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Villa Park.

