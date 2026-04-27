No es común que Johnny Herrera le tire flores a Colo Colo o a los futbolistas que actúan en un club que no le simpatiza en lo más mínimo. Por eso fue inesperado lo que pasó tras el duelo del Cacique ante la U de Conce.

Se produjo el debut de Gabriel Maureira en el pórtico de los albos con solamente 19 años y recibió felicitaciones de parte del ídolo de Universidad de Chile, que quedó maravillado con su presentación.

Fue en el programa TST de TNT Sports donde el ex meta azul aplaudió lo hecho por Maureira en su primera jugada del partido, cuando tuvo un achique valiente a Cecilio Waterman.

“Es la primera jugada la que te marca para adelante”, manifestó sobre la confianza que esa acción le dio al joven portero. “Achica bien, es grandote”, complementó la idea.

Maureira tuvo un gran debut en Colo Colo

“Maureira tiene muchos atributos”

Era un desconocido para todos Maureira, por lo que la expectación por lo que iba a realizar era bastante grande. Por lo mismo es que Johnny Herrera le dio su bendición.

Publicidad

Publicidad

“Lo encuentro un buen arquero, que está empezando. Me cuesta catalogarlo por un partido, pero obviamente respondió y tiene condiciones“, aseguró tirando para arriba al colocolino.

ver también Johnny Herrera es amor a primera vista con Gago: “Los que somos de la U quedamos gratamente sorprendidos”

Luego indicó que tiene “muchos atributos para poder ser un gran arquero”, aunque entiende que hay que poner paños fríos luego de su debut: “Hay que verlo un poco más”.

El próximo desafío para Maureira será este domingo, en el Monumental, cuando los albos enfrenten a Coquimbo Unido por el torneo nacional.

Publicidad